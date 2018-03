Weer voorman No Surrender vast

Opnieuw is er een leider van motorclub No Surrender opgepakt, meldt de politie. De 41-jarige Rico R. uit Hulst wordt ervan verdacht leiding te geven aan een landelijk opererende criminele organisatie, samen met de eerder gearresteerde Henk Kuipers. De politie heeft huiszoekingen verricht, onder meer in een café waar No Surrender clubavonden houdt en in het bedrijfspand van R. in Hulst. Bij de actie werd apparatuur voor hennep-kwekerijen aangetroffen. Ook nam de politie administratie en computers in beslag. (NRC)