Missie Sven Kramer mislukt, goud voor Ted-Jan Bloemen

Het moest de race van zijn leven worden. Eindelijk zou Sven Kramer zijn drie olympische mislukkingen op de tien kilometer uitwissen. Maar in de Gangneung Oval werd het een martelgang die hij zelden eerder meemaakte. Terwijl Kramer in de laatste rit nog vier rondjes moest rijden, stond op het middenterrein Ted-Jan Bloemen al te juichen. De Nederlandse Canadees, gecoacht door Haarlemmer Bart Schouten, pakte sensationeel het goud. Jorrit Bergsma haalde zilver.

Kramer kwam op het oog gelaten over de streep, en eindigde pas als zesde. Ontluisterend. Hoe kan dit? Zo sterk op de vijf kilometer, waar hij voor de derde keer op rij goud won. Maar op de tien gebeurde dat weer niet. „Het was gewoon slecht”, zei Kramer na afloop tegen de NOS. „Ik heb niet de topvorm die ik vorig jaar heel vaak heb laten zien, en dit jaar te weinig.”

Koreaanse fans

Tot groot enthousiasme van de Koreaanse fans in de nagenoeg uitverkochte Gangneung Oval zette de door coach Bob de Jong begeleide Lee Seung-hoon voor de dweilpauze de snelste tijd neer. Met een knappe versnelling in het tweede deel van de race kwam de olympisch kampioen van 2010 na een slotronde van 29,7 uit op een tijd van 12.55,54, drie tellen sneller dan de tijd waarmee hij in Vancouver het goud pakte.

Na de dweil begon Jorrit Bergsma met een valse start als eerste van de favorieten. De regerend olympisch kampioen liet het initiatief even aan zijn tegenstander Davide Ghiotto, maar reed daarna vlot weg bij de Italiaan. Op de kruising keek zijn coach Jillert Anema, hoofdpersoon in een ‘matchfixings-affaire’ die op de dag van tien kilometer bekend werd, met de armen over elkaar toe. Na 6.400 meter zette Bergsma aan. Anema schreewde, zijn pupil raasde door en haalde Ghiotto in. Na een lange reeks rondjes van 29,9 stond de klok stil op 12.41,98.

Ted-Jan Bloemen

De rit na Bergsma ging Ted-Jan Bloemen voortvarend van start. De Nederlandse Canadees, die eerder zilver won op de vijf kilometer, liep snel weg van zijn Italiaanse tegenstander Nicola Tumolero. De gekende ‘flyer’, wereldrecordhouder op hooglandbanen van Calgary en Salt Lake City, hield zijn rondetijden lang in de 30-laag. Vier rondjes voor het eind versnelde hij met twee 29’ers om uiteindelijk ruim twee seconden onder de tijd van Bergsma te duiken: 12.39,77. Met twee armen in de lucht reed hij juichend een rondje uit.

En toen kwam Kramer. Nog even met het trainingsjack zijn ijzers schoonvegen, dan een slok en weg is hij. Alles of niets, hij weet het. Al jaren. Op de eerste kruising eet hij direct tegenstander Patrick Beckert op. Maar hij verliest licht op Bloemen. Al na drie rondjes de eerste versnelling, naar de rondjes 30-laag. Vingertje oomhoog van coach Jac Orie. 30,55 en weer een vingertje, anderhalf nu. Op 4.800 meter: 30,88. Komt dit goed? De eerste 31’er op 5.600 meter. Dit wordt hem niet. Sterker nog meter voor meter wordt het minder. In de laatste ronde slaagt hij er ternauwernood in Patrick Beckert van zich af te houden. Maar die tijd: 13.01,02, waar hij vorig jaar nog schitterde in 12.38,99. Dat was genoeg geweest voor goud. Was geweest.