Maximale eis voor 14-jarige verdachte die ouders doodstak

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft twaalf maanden jeugddetentie geëist tegen de 14-jarige jongen die ervan wordt verdacht in september 2017 zijn ouders te hebben doodgestoken. Dat is de langste celstraf die de kinderrechter aan 12- tot 15-jarigen kan opleggen.

De vader (63) en moeder (62) werden dinsdagochtend 26 september dood aangetroffen door een medebewoner van hun boerderij in het Friese dorpje Katlijk, vlak bij Heerenveen. Enkele dagen later werd bekend dat de zoon, die als verdachte was opgepakt, had toegegeven zijn ouders te hebben omgebracht met messteken.

Het echtpaar had drie kinderen, van wie de 14-jarige zoon hun jongste was. Volgens burgemeester Tjeerd van der Zwan van Heerenveen was het gezin niet in beeld bij hulpverleningsorganisaties.

Achter gesloten deuren

De inhoudelijke behandeling van de zaak vindt vanwege de leeftijd van de verdachte achter gesloten deuren plaats. Het OM is ook zeer terughoudend met het verstrekken van details. Het acht het belang van privacy van de jonge verdachte zwaarder dan het maatschappelijk belang om informatie te verstrekken.

Naast jeugddetentie eist de officier van justitie dat de verdachte in een jeugdinrichting wordt geplaatst, een zogenoemde PIJ-maatregel, ook wel jeugd-tbs genoemd. De maximale duur van deze maatregel is zeven jaar, de minimale duur drie jaar. De rechtbank doet over twee weken in een openbare zitting uitspraak.