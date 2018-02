Jan Hoekema weg als burgemeester Langedijk

Jan Hoekema heeft donderdagavond zijn ontslag ingediend als waarnemend burgemeester van de gemeente Langedijk. De D66’er stelt dat hij de gemeente niet wil belasten met de discussie die is ontstaan over een geheime regeling die hij sloot bij zijn vertrek als burgemeester van Wassenaar.

“Ik vertrek met pijn in mijn hart, want deze mooie gemeente heeft mijn hart gestolen”, zegt Hoekema in een korte verklaring. Hij heeft de fractievoorzitters van de lokale partijen ingelicht. Zij stellen begrip te hebben voor het besluit.

NRC onthulde twee weken terug dat Hoekema, in strijd met de gemeentewet, bij zijn gedwongen vertrek uit Wassenaar vorig jaar een aanvulling op zijn wachtgeld heeft bedongen. Daardoor werd het bedrag dat de D66’er zou ontvangen aangevuld tot 100 procent van het laatst ontvangen loon in plaats van de wettelijke 80 procent. Hoekema ontving in totaal 17.800 euro bovenop zijn wachtgeld.

Ook mocht hij tegen burgemeesterstarief bijna een jaar lang in de ambtswoning blijven wonen en kreeg hij alle kosten voor juridische bijstand vergoed. De Commissaris van de Koning van Zuid-Holland werd toen niet geïnformeerd over de regeling. Ook de gemeenteraad werd niet om instemming gevraagd voor de deal die de vertrekkend burgervader sloot met waarnemend burgemeester Charlie Aptroot. Hoekema besloot naar aanleiding van de publicatie het extra ontvangen wachtgeld terug te storten.

Roep om af te treden nam toe

Na zijn vertrek ging Hoekema als waarnemer aan de slag in het Drenthse Aa en Hunze. In juli 2017 vertrok hij naar de gemeente Langedijk (Noord-Holland), eveneens als waarnemer. Na de publicatie nam ook daar vanuit de gemeenteraad de druk op Hoekema toe. Zo riep onder meer de lokale D66-fractie de burgemeester op om te vertrekken.

Vorige week legde Hoekema’s echtgenote Marleen Barth al het fractievoorzitterschap van de PvdA in de Eerste Kamer al neer. Zij probeerde nadat de vertrekregeling was gesloten nog een huurkorting van circa 400 euro te bedingen voor hun royale ambtswoning. Dit stond haaks op de erecode van de partij.

Bovendien ging Barth op vakantie naar de Malediven tijdens een belangrijk debat in de Eerste Kamer over de dinsdag aangenomen donorwet. Dit kwam haar op veel kritiek te staan.