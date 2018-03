John Stegeman stopt bij Heracles Almelo na dit seizoen

John Stegeman (41) vertrekt na dit seizoen als hoofdtrainer van Heracles. Hij heeft na bijna vier seizoenen in Almelo, waar hij tien jaar geleden als assistent begon, woensdag in samenspraak met de directie besloten zijn contract niet te verlengen. „In goede harmonie hebben we besloten na dit seizoen een andere weg in te slaan”, aldus directeur Rob Toussaint. Onder Stegeman haalde Heracles in 2016 voor het eerst Europees voetbal. Hij is na voorzitter Jan Smit en algemeen directeur Nico-Jan Hoogma (nu beide KNVB-bestuurders) de derde beeldbepalende figuur binnen een jaar die vertrekt. (NRC)