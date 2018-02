Goede economie stuwt resultaten Rabobank

Rabobank heeft in het afgelopen jaar een nettowinst geboekt van bijna 2,7 miljard euro, dat is de hoogste winst sinds 2008. Ten opzichte van een jaar geleden is de winst met eenderde gegroeid. Dat blijkt uit de jaarcijfers die de bank donderdag presenteerde. Ook de kapitaalbuffers verbeterden sterk.

Rabobank voelt de wind van de sterke economie onder de vleugels, bevestigt topman Wiebe Draijer. Hij verklaart de sterke winstgroei in een persbericht met „de positieve economische ontwikkeling in Nederland”, de positieve voedsel- en landbouwmarkten en lagere bedrijfslasten.

Dankzij de sterke economie staat de leningenportefeuille van Rabobank staat er zelfs zó goed voor dat Rabobank zich kan veroorloven om 190 miljoen euro uit de stroppenpot te halen die de bank aanhoudt voor leningen die niet worden afgelost.

Hypotheken

Het marktaandeel op de hypotheekmarkt (inclusief dochter Obvion) steeg van 21 naar 22 procent. Het totale bedrag aan hypotheken daalde wel met 2,8 miljard naar 193,1 miljard euro. Dat is volgens Draijer te wijten aan het feit dat consumenten meer voortijdig aflossen op hun hypotheek en dat Rabo een deel van de portefeuille heeft doorverkocht.

Van de lage rente zegt de bank geen last te hebben. De rente-inkomsten bleven met 8,8 miljard gelijk ten opzichte van een jaar eerder.

Kapitaalbuffers

Rabobank – dat niet beursgenoteerd is – verkocht in 2017 voor 1,5 miljard euro aan certificaten aan beleggers om de kapitaalbuffers op te krikken. Dat is gelukt. De belangrijkste maatstaf doorbrak de ondergrens van 14 procent die Rabo hanteert en steeg van 13,5 naar 15,5 procent.

Een smet op de resultaten is de eerder bekendgemaakte voorziening van 310 miljoen euro die Rabobank neemt vanwege een boete in een witwaszaak van dochterbank RNA in Californië, die zaken deed met Mexicaanse drugskartels.