Voorlopige verblijfsvergunning Saakasjvili in Nederland, dankzij Zeeuwse echtgenote

Micheïl Saakasjvili, oud-president van Georgië en oppositiepoliticus in Oekraïne die woensdag in Nederland verscheen, is gekomen om te blijven. De IND bevestigt dat het de stateloze Saakasjvili, tussen 2004 en 2013 president van Georgië, een tijdelijke verblijfsvergunning (90 dagen) op basis van gezinshereniging geeft.

Hij is getrouwd en heeft twee kinderen met Zeeuwse Sandra Roelofs, die eveneens kortstondig actief was in de Georgische politiek. Hoewel Roelofs al jaren in Georgië woont, is gezinshereniging mogelijk omdat zij Nederlandse is en eveneens naar Nederland verhuist. Het paar wil hier wonen opdat hun jongste zoon – de oudste studeert in de VS – naar school kan. Volgens de IND is „aan alle voorwaarden voldaan”. De komst was al langer voorbereid, bevestigt advocaat Hammerstein, die eind 2017 een verblijfsvergunning aanvroeg voor zijn cliënt.

Maandag werd Saakasjvili, sinds 2017 leider van een oppositiepartij in Oekraïne, in Kiev opgepakt door een arrestatieteam en per helikopter naar het vliegveld van Kiev gebracht. Per chartervlucht werd hij diezelfde dag naar Polen gevlogen, zo bevestigde zijn woordvoerder dinsdag per telefoon vanuit Warschau. Tegen de NOS zei Saakasjvili in Nederland te zijn „om wat gebeurd is in Oekraïne”. Hij zei Terneuzen, waar zijn schoonfamilie woont, goed te kennen.

Saakasjvili was een bondgenoot van de Oekraïense president Porosjenko, die de Georgiër in 2016 naar Oekraïne haalde om als gouverneur van Odessa corruptie en misdaad aan te pakken. Hij kreeg het echter aan de stok met Porosjenko en zijn bondgenoten, die hij beschuldigt van machtsmisbruik en corruptie. Porosjenko ontnam hem zijn staatsburgerschap en beschuldigt hem van samenspannen met Rusland. Het kat-en-muisspel culmineerde eind vorig jaar in de bijna-arrestatie van Saakasjvili op het dak van zijn Kievse woning. Hij zegt vanuit Nederland zijn politieke activiteiten te willen voortzetten.