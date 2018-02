Erland Galjaard stopt bij RTL

RTL heeft donderdag bekendgemaakt dat programmadirecteur Erland Galjaard (50) het televisieconcern op 1 mei verlaat. Per 31 maart stopt hij al met zijn dagelijkse werkzaamheden en zal hij nog doorwerken aan nog lopende projecten.

Na 21 jaar bij RTL wil Galjaard uit de hectiek van het televisie maken stappen, zegt hij. “Ik wil ontdekken wat er gebeurt als ik m’n creativiteit op andere vlakken inzet. Ik ga voor de verandering eens van RTL genieten alleen als kijker. Wat daarna komt, heb ik nog niet besloten.”

Loopbaan bij RTL

Galjaard begon in 1997 bij RTL Nieuws als eindredacteur, werd daar twee jaar later hoofdredacteur Sport en stond in de daaropvolgende jaren aan het hoofd van de zenders RTL 7, RTL 5, Yorin en RTL 4. Vanaf 2012 werkte hij als programmadirecteur van RTL. Onder zijn leiding ontwikkelde RTL de Televizier Ring-winnende programma’s The Voice of Holland, de TV Kantine, Syndroom en Voetbal International. Mediavakblad Broadcast Magazine riep Galjaard in 2010 uit tot Omroepman van het Jaar.

Maar Galjaard kreeg ook kritiek te verduren. De shows RTL Late Night en RTL Boulevard zouden onder de programmadirecteur te veel ruimte geven aan RTL-sterren om hun eigen programma’s te promoten.

Galjaard trouwde in 2014 met Wendy van Dijk, actrice en presentatrice van verschillende RTL-programma’s.