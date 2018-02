Een ‘zwembadfeestje’ in Cambodja, mag dat?

Zelf vindt de 22-jarige Haarlemmer zich géén ‘pornodanser’. Dat woord dook de afgelopen weken steeds op in nieuwsberichten over de reiziger, die op 25 januari met tientallen anderen werd opgepakt tijdens een feest in het toeristische Siem Reap in Cambodja.

Dinsdag werd bekend dat de Nederlandse man is vrijgelaten. „We zijn op geen enkel moment betrokken geweest bij pornografische activiteiten”, benadrukt hij in een verklaring op zijn Facebook-pagina, waarin hij ook familie en vrienden bedankt voor hun steun.

Volgens Buitenlandse Zaken is de Nederlander inmiddels niet meer in Cambodja. Verder doet het ministerie, dat overleg heeft gehad met de familie van de Nederlander, geen uitspraken over deze zaak. Of hij borg heeft betaald is onbekend. De advocaat van andere verdachten meldde persbureau Associated Press (AP) eerder dat zijn cliënten niets hoefden te betalen.

Les over gedrag

De meeste mensen die op 25 januari zijn opgepakt tijdens het feest Let’s get wet – „towns biggest backpacker social event”, meldt de Twitter-pagina van het evenement – werden vrijwel meteen vrijgelaten. Verschillende lokale media meldden dat zij mochten vertrekken na „een les over ongepast gedrag”. De Nederlandse man, vijf Britten, twee Canadezen, een Noor en een Nieuw-Zeelander moesten blijven. Sommigen van hen werden ervan verdacht het feest te hebben georganiseerd.

In een video die vorige week werd vrijgegeven zijn de tien reizigers te zien. „Ik wil geen problemen met Cambodja”, zegt één van hen. „Het is maar een fout. Het spijt me.” Zeven van hen werden eind vorige week vrijgelaten. De Nederlander en twee anderen bleven in de cel.

Onder de arrestanten is verwarring over de reden van hun aanhouding, blijkt uit hun Facebook-posts en verklaringen in andere media. De nationale politie van Cambodja gaf na de arrestatie op 25 januari een foto vrij waarop geklede mensen in Twister-achtige posities over elkaar heen hangen en betichtte de arrestanten van „pornografisch dansen”.

Ik geef toe dat ze dingen fout hebben gedaan, maar ze zouden niet in de gevangenis moeten zitten

Iets illegaals

Die foto’s „lijken” volgens de Haarlemmer „minstens drie tot vier jaar oud”. „Ik kan jullie verzekeren dat wij er niets mee te maken hebben”, schrijft hij op zijn Facebook-pagina.

Ook de reizigers die eerder werden vrijgelaten, verklaren dat zij niet door hadden dat zij iets illegaals deden of gedaan hadden. „Ik wist niet dat naar een zwembadfeestje gaan niet mag in Cambodja”, zei een 19-jarige vrouw uit Canada vorige week tegen AP.

Sourng Sophea, advocaat van diverse arrestanten, zei vorige maand tegen AP dat sommige van zijn cliënten foto’s van zichzelf op een feestje en drinkend bij een zwembad hadden gepost op Facebook. „Ik geef toe dat ze dingen fout hebben gedaan volgens de moraal in Cambodja, maar ze zouden niet in de gevangenis moeten zitten”, zei hij.

Op het openbare Facebook-profiel van de Nederlander staan foto’s van hem in een bikini. Er is ook een foto van een A4’tje met 22 uitdagingen die hij volgens de opsteller ervan zou moeten aangaan ter gelegenheid van zijn 22ste verjaardag, die hij in januari Cambodja vierde. ‘Suck on 22 big toes’, ‘sign a pair of titties’ en ‘insert something or someone up your ass’, zijn zulke opdrachten.

De Nederlander is in Cambodja bijgestaan door een lokale advocaat. Buitenlandse Zaken wil niets kwijt over de rol van het ministerie. „Onze rol is consulaire bijstand te verlenen”, zegt woordvoerder Roel van der Meij, „maar we kunnen niet ingrijpen in de rechtsgang”. Wel kan het bijvoorbeeld zorgen voor een vertaler of „een lijstje van lokale advocaten’’ samenstellen.