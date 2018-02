Dag 7 Winterspelen: Bloemen aan de leiding; nu Kramer nog

Het gaat Kramer niet lukken 31,5 is nu zo'n beetje de rondetijd waarmee Kramer het laatste deel van de 10 kilometer aflegt. Bijna 7 seconden ligt hij nu achter op Bloemen. De olympische titel kan hij zo goed als vergeten.

Kramer levert in De tempoversnelling van Kramer blijft uit. Sterker nog: hij levert in. Na 5.600 meter stijgt zijn rondetijd de 31 seconden in. Hij ligt nu 3 seconden achter.

Kramer geeft een seconde toe op Bloemen In het eerste deel van de race komt Kramer net tekort: na 4.400 meter zit hij 1,5 seconde boven de tijd van Bloemen. Er zal zo een versnelling moeten komen.

Kramer van start! Het startschot klinkt! Dit is de race waar Sven Kramer al vier jaar naar uitkijkt. Gaat het hem na de teleurstellingen in Vancouver en Sotsji dan eindelijk lukken olympisch kampioen te worden op de 10.000 meter?

2,21 seconden is de voorsprong van Bloemen Het leek er tot een paar ronden voor de finish op dat Bloemen Bergsma niet zou gaan verslaan. Het verschil zakte naar de twee seconden, maar de Nederlandse Canadees verbeet zich. Aan de meet hield Bloemen 2,21 seconde over. Zijn tijd zat maar een seconde boven het baanrecord van Sven Kramer uit 2017.

Bloemen stoot Bergsma van de koppositie Ted-Jan Bloemen zet zich schrap in de laatste ronden, rijdt een paar 29-ers en duikt onder de tijd van Jorrit Bergsma. Met een nieuw olympisch record van 12.39,77 pakt hij de leiding!

Nog 3 ronden Iets meer dan een kilometer nog voor Bloemen. Hij rijdt een 29,9 en heeft nog 2,2 seconde voorsprong op Bergsma.

Nog 6 ronden Bloemen rijdt 30,2. Hij heeft nog iets minder dan 3 seconden over ten opzichte van Bergsma.

Halverwege: Bloemen iets onder tijd Bergsma Met nog twaalf ronden te gaan is Bloemen zo'n 3,5 seconde sneller dan Bergsma. Rond dit punt begon de Nederlander echter met zijn versnelling.

'Kramer gaat het moeilijk krijgen' NRC-redacteur Frank Huiskamp is bij de wedstrijd en twittert: "Wat. Een. Tijd. Jorrit Bergsma in 12.41,98. Nieuw olympisch record. Kramer reed hier tijdens WK vorig jaar sneller, maar gaat hier zeker moeite mee krijgen. Zal zijn winst in het begin moeten pakken. Eerst Bloemen nog, laten we die niet vergeten."

Rit 5: wereldrecordhouder Bloemen De voorlaatste rit is van start gegaan. Daarin niemand minder dan wereldrecordhouder Ted-Jan Bloemen. De Nederlandse Canadees maakt voor het eerst zijn opwachting op de Olympische Winterspelen.

Baanrecord nog sneller Bergsma zat met zijn 12.41 nog drie seconden boven het baanrecord in Gangneung. De houder van dat record: Sven Kramer, die straks in de zesde en laatste rit voor zijn eerste olympische titel op de 10 kilometer gaat strijden.

Bergsma pakt de leiding! Met een persoonlijk record op een laaglandbaan van 12.41,99 pakt Jorrit Bergsma de eerste plek op de 10.000 meter! Hij rijdt bijna 14 seconden onder de tijd van Lee. Bergsma begint de race rustig, maar versnelt in de laatste tien ronden. Bijna elke ronde rijdt hij vanaf dat moment onder de 30 seconden. Zijn eindtijd is ook goed voor een olympisch record.

Bergsma van start De eerste Nederlander op de 10.000 meter is van start gegaan: regerend olympisch kampioen Jorrit Bergsma. Hij schaatst tegen de Italiaan Davide Ghiotto.

Lee Seung-Hoon naar eerste plek Zo traag als rit drie begon, zo enerverend was het einde. Na een voorzichtige eerste helft zette thuisrijder Lee Seung-Hoon in de laatste kilometer vol de aanval in: met rondjes van 30-laag duikt de olympisch kampioen van 2010 op de 10.000 meter ruim onder de dertien minuten. Zijn tijd van 12:55,54 is een verbetering van zijn persoonlijk record. Moritz Geisreiter kan dat tempo niet volgen en zet de vierde tijd neer. Na de dweil staan de laatste drie ritten van vandaag op het programma. Om 13.06 uur komt Bergsma als eerste Nederlander in actie tegen Davide Ghiotto. Sven Kramer schaatst in rit zes.

Belchos net onder de dertien minuten Jordan Belchos ging snel van start. Te snel, leek even. De Canadees reed lange tijd sneller dan Bart Swings, maar verloor in een paar kilometer voor het einde in rap tempo terrein. Toch snelt hij in de laatste rondes de Belg nog voorbij, met een tijd net onder de grens van dertien minuten: 12:59,52. De Noor Håvard Bøkko blijft ver achter en zet voorlopig de laatste tijd neer. Prima tijd Belchos, onder de 13 minuten. Nu 25 ronden lang gekkenhuis hier, want Zuid-Koreaan Lee Seung-hoon, die van Vancouver ja, in de baan. Reed een goede vijf eerder. #olympics @nrc — Frank Huiskamp (@frankhuiskamp) February 15, 2018

Swings opent met persoonlijk record De openingsrit tussen Ryosuke Tsuchiya en Bart Swings werd geen moment spannend: de Belgische schaatser verslaat zijn directe opponent met ruime voorsprong. Swings begon voortvarend, maar zakte in de laatste rondes wat in. Zijn eindtijd is 13:03,53, zijn snelste tijd op een laaglandbaan ooit. Tsuchiya komt tot 13:10,31.

Wie komt wanneer in actie? Zojuist is de eerste rit van de 10.000 meter voor de mannen in de Gangneung Oval in gang geschoten. Het programma voor de langste schaatsafstand voor vandaag: Ryosuke Tsuchiya (Jap) - Bart Swings (Bel) - (12.00 uur)

Havard Bokko (Noo) - Jordan Belchos (Can) - (12.15 uur)

Moritz Geisreiter (Dui) - Lee Seung-Hoon (Z-Kor) - (12.31 uur)

--- Dweilpauze ---

JORRIT BERGSMA (NED) - Davide Ghiotto (Ita) - (13.06 uur)

- Davide Ghiotto (Ita) - (13.06 uur) Nicola Tumolero (Ita) - Ted-Jan Bloemen (Can) - (13.22 uur)

Patrick Beckert (Dui) - SVEN KRAMER (NED) - (13.37 uur)

NOC*NSF: het zou over de sport moeten gaan Op de ochtend voor de olympische tien kilometer, met de strijd tussen Bergsma en Sven Kramer, gaat het voorlopig vooral over de coach van Bergsma. Jillert Anema zou, zo meldde de Volkskrant vanmorgen, in 2014 een poging tot matchfixing hebben gedaan. Maurits Hendriks, technisch directeur van sportkoepel NOC*NSF, betreurt dat dit nieuws nu naar buiten komt. Tegenover ANP zegt Hendriks: “Vandaag zou het alleen om de sportieve strijd op het ijs moeten gaan.” NOC*NSF laat weten vrijdag met meer toelichting op de zaak te komen. Onze sportverslaggevers spraken in Pyeongchang onder meer met toenmalige Nederlandse bondscoach Arie Koops , die door Anema werd benaderd.

Ter Mors krijgt medaille omgehangen Daar staat ze dan! Een geweldige gouden medaille van Jorien ter Mors voor @TeamNLtweets #OS2018 @nl_olympics #PyeongChang2018 pic.twitter.com/pLDcVrPy7l — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) February 15, 2018

Selfie met Russische sporter? Dan even weg die vlag! Voor fans die met hem op de foto willen, heeft de Russische ijshockeyer Ilja Kovaltsjuk maar één regel: ze moeten hun nationale vlag eventjes opbergen. Net als veel andere sporters uit Rusland is Kovaltsjuk bang de regels van het IOC te overtreden. De sterspeler neemt daarom maar het zekere voor het onzekere, zegt hij tegen AP. Ilja Kovaltsjuk (rechts) in actie tegen Slowakije, in het embleemloze tenue van de 'olympische sporters uit Rusland'. Foto Kirill Kudriavtsev/AFP Vanwege de dopingschandalen die de afgelopen jaren aan het licht kwamen, is Rusland formeel geweerd van de Spelen in Pyeongchang. Sporters uit Rusland die ‘schoon’ zijn mogen onder voorwaarden echter wel meedoen onder neutrale vlag, in het team met de naam ‘olympische sporters uit Rusland’. Een van die voorwaarden is dat ze geen Russische symbolen mogen tonen. Zo spelen de ijshockeyers in een embleemloos rood-wit tenue. Ook mogen deelnemers uit Rusland geen nationale vlag aannemen uit het publiek en die ophouden. Als fans een vlag bij zich dragen zal Kovaltsjuk ze overigens niet “wegjagen”, zegt hij tegen AP. “We praten met ze, leggen het uit en dan maken we een foto zonder de vlag.”

Zestien lichtgewonden door storm Bij de storm die Pyeongchang woensdag trof, zijn in totaal zestien mensen gewond geraakt. Het gaat om dertien medewerkers en drie toeschouwers, zo meldt een woordvoerder van de organisatie donderdag tegenover Reuters. “Ze hebben lichte verwondingen opgelopen, zijn daarvoor behandeld en konden het ziekenhuis daarna verlaten.” Aan het einde van de middag leek het plein van het olympische park wel een warzone , aldus onze sportverslaggevers ter plaatse. De harde wind leidde woensdag tot veel hinder: onder meer de biathlon en slalom voor vrouwen werden uitgesteld. Het olympische park, waar onder meer de schaatshal staat, werd een tijdlang afgesloten. Zeker zestig tenten van de organisatie raakten beschadigd en een videoscherm waaide om.

Wereldrecord brengt Duitse kunstschaatsers goud Na de teleurstellende korte kür van woensdag leek de olympische titel kunstrijden al bijna uit zicht. Maar een verpletterend optreden tijdens de vrije kür op donderdag bracht de Duitse kunstrijders Aljona Savchenko en Bruno Massot alsnog het goud. Hun foutloze optreden werd beoordeeld met een score van 159,31 punten, een verbetering van hun eigen wereldrecord. Het laatste deel van de vrije kür van Savchenko en Massot: Final part of Aljona Savchenko/Bruno Massot and their amazing Free Skate! It was beautiful 👏👏👏 pic.twitter.com/nplBwIXk2W — Sarah 🌸 (@javabeans2012) February 15, 2018 Achter het Duitse duo legden de Chinese wereldkampioenen Sui Wenjing en Han Cong, na de korte kür nog eerste, beslag op de tweede plaats. Het brons ging naar Meagan Duhamel en Eric Radford uit Canada. Het is voor het eerst sinds 1952 dat een Duits koppel erin slaagt goud te winnen bij het kunstrijden. Savchenko (34) en Massot (29) vormen sinds 2014 een koppel en werden vorig jaar tweede op de wereldkampioenschappen. Tot een aantal jaar geleden reed Savchenko, oorspronkelijk een Oekraïense, nog samen met Robin Szolkowy, met wie ze zowel in Vancouver (2010) als in Sotsji (2014) olympisch brons won.

Een vijfdubbele schroefsprong: kan dat? Animatie YouTube Het hoogtepunt van het kunstschaatstoernooi is de quad, een sprong waarin de schaatser vier keer om zijn of haar as tolt. De volgende stap ligt voor de hand: een sprong met vijf rotaties. Maar is zo'n vijfdubbele schroefsprong fysiek gezien wel mogelijk?

Ghanese Nederlander Frimpong debuteert Dat hij nog niet klaar was om mee te doen voor de medailles wist hij eigenlijk wel. Dat gaf ook niet. Zijn grote doel had Akwasi Frimpong namelijk al lang bereikt: meedoen op de Olympische Spelen. Na eerdere vergeefse pogingen als sprinter en bobsleeër kwam de 32-jarige Amsterdammer woensdagnacht voor het eerst in actie, op het onderdeel skeleton. Foto Edgar Su/Reuters Frimpong is in PyeongChang de enige deelnemer voor Ghana, het land dat hij als achtjarig jongetje ontvluchtte. Hij is pas de tweede Ghanees ooit die deelneemt aan de Olympische Winterspelen. Alleen Kwame Nkrumah-Acheampong, die in 2010 uitkwam op de slalom en de super-G, ging hem voor. Vlekkeloos verliepen de eerste twee runs van Frimpong – sinds zijn 21ste ook in het bezit van de Nederlandse nationaliteit – allerminst. Meerdere malen raakte zijn slee de wanden van de baan, waardoor hij snelheid verloor. Het leverde hem beide keren de laatste plaats op, ver achter voorlopig leider Yun Sung-bin uit Zuid-Korea. De familie van Frimpong tijdens zijn eerste run: De familie van @FrimpongAkwasi gaat uit hun dak tijdens zijn eerste run. Hij heeft een tijd van 53.97 seconden neergezet. #PyeongChang2018 #OS2018 #Olympics Volg Akwasi op https://t.co/LsIW5IEZlH pic.twitter.com/6YC1CYigPW — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) February 15, 2018 Voor Frimpong zitten zijn eerste Olympische Spelen er daarmee op. Donderdagnacht staan weliswaar nog twee runs in het skeleton op het programma, maar alleen de eerste twintig uit de voorlopige rangschikking mogen daaraan meedoen.

Kramer: het wordt fucking tough Dat vandaag alle ogen op hem zijn gericht, weet Sven Kramer al sinds oktober, nog voor het seizoen begon. „Ik kan wel zeggen: ik ga er niet aan denken, maar fucking bullshit. Het is er toch. Iedereen heeft het erover en het wordt fucking tough. Maar het moet wel.” Na de verkeerde baanwissel in 2010 en het zilver in 2014, wil Kramer niets liever dan goud op de tien kilometer, die om 12.00 uur Nederlandse tijd begint. Daarvoor moet hij onder anderen zien af te rekenen met olympisch kampioen Jorrit Bergsma, die in rit 4 rijdt en wereldrecordhouder Ted-Jan Bloemen, die in rit 5 op het ijs komt. Kramer rijdt in de zesde en laatste rit. Lees ook: De ups en downs van Kramer op de ‘tien’ Dat de olympisch kampioen van de vijf kilometer zich in zijn rit kan richten op de tijden van Bloemen, Bergsma en de rest, is niet per se een voordeel; vier jaar geleden in Sotsji beet Kramer zijn tanden stuk op Bergsma's olympische record van 12.44,45.

Het programma voor de rest van de dag • 06:25 Snowboarden Halve finale, cross mannen

• 06:45 Snowboarden Finale, cross mannen

• 07:30 Langlaufen Klassiek 10 km vrouwen

• 08:40 IJshockey Noorwegen-Zweden, mannen (poule C)

• 08:40 IJshockey OAR-Finland, vrouwen (poule A)

• 12:00 Freestyle skiën Kwalificatie, aerials vrouwen

• 12:00 Biatlon 20 km mannen

• 12:00 Schaatsen 10.000 meter mannen Jorrit Bergsma, Sven Kramer

• 12:05 Biatlon: 15 km vrouwen

• 12:05 Curling Derde ronde vrouwen

• 13:10 IJshockey Tsjechië-Korea en Zwitserland-Canada, mannen (poule A)

• 13:30 Rodelen Teamestafette

Noors feestje bij afdaling Het koningsnummer bij het skiën is uitgedraaid op een Noors feestje. Op de olympische afdaling pakten de Noren Aksel Lund Svindal en Kjetil Jansrud goud en zilver. De Zwitserse favoriet Beat Feuz werd derde. Het was de eerste Noorse overwinning ooit op de afdaling. Eurosport_NL Eurosport Nederland #Olympics #OS2018 https://t.co/u5SvtNO8ez GOUD voor Svindal op de afdaling! #PyeongChang 15 februari 2018 @ 04:15 Volgen De afdaling stond eigenlijk afgelopen zondag op het programma, maar werd toen afgelast vanwege de harde wind. Nu waren de weersomstandigheden ideaal.

'Anema deed bij Spelen 2014 poging tot matchfixing' De Nederlandse schaatscoach Jillert Anema, die vandaag Jorrit Bergsma naar een medaille moet leiden op de 10 km, heeft vier jaar geleden een poging tot matchfixing gedaan, schrijft de Volkskrant. Hij begeleidde bij de Spelen van Sotsji de Franse achtervolgingsploeg en vroeg toenmalig bondscoach Arie Koops of de Nederlanders het een beetje rustig aan wilde doen om een afgang te voorkomen. In ruil voor het niet al te groot laten worden van het verschil beloofde hij dat de Nederlanders sowieso zouden winnen. Schaatscoach Jillert Anema tijdens een training in voorbereiding op de Olympische Winterspelen van Pyeongchang. ANP/JERRY LAMPEN Anema heeft volgens de Volkskrant een officiële waarschuwing gekregen van toenmalig chef de mission Maurits Hendriks voor 'het schenden van de olympische waarden'. Overigens deed de Nederlandse ploeg het in 2014 helemaal niet rustig aan en werden de Fransen met ruim verschil verslagen.