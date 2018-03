Aanhoudingen om fraude St-Maarten

Frans Richardson, parlementariër en leider van de partij United St. Maarten, is woensdag opgepakt op verdenking van belastingfraude en aannemen van smeergeld. Dat heeft justitie op het eiland bekendgemaakt. De aanhouding vloeit voort uit onderzoek naar fraude en corruptie in de haven, waarin ook parlementslid Chanel Brownbill van de Democratic Party verdachte is. Janhendrik B., directeur van bouwbedrijf Windward Roads, is woensdag ook opgepakt in een onderzoek naar omkoping van onder anderen ambtenaren en politici. (NRC)