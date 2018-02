Containeroverslag bezorgt Rotterdamse haven topjaar

De overslag van goederen in de Rotterdamse haven brak in 2017 een record, na een daling in het jaar ervoor. Het Havenbedrijf Rotterdam maakte donderdagochtend de jaarcijfers bekend.

De totale overslag steeg met 1,3 procent naar 467 miljoen ton. „Onder aanvoering van de containersector groeide de goederenoverslag naar het hoogste niveau ooit”, aldus bestuursvoorzitter Allard Castelein in een persbericht.

Verschuivingen

Er waren wel grote verschuivingen te zien. De containeroverslag had een goed jaar. De stijging was „spectaculair”, aldus het Havenbedrijf in een persbericht. Er werden 11 procent meer containers overgeslagen. Bijna eenderde van alle goederen die in de Rotterdamse haven worden overgeslagen, zit in containers. De aan- en afvoer van olie en olieproducten nam juist met 11 procent af, door afgenomen export van stookolie uit Rusland.

Opvallend was verder dat er bijna 24 procent meer LNG (vloeibaar gemaakt aardgas) werd aangevoerd, dat meer in het Nederlandse aardgasnet wordt gebruikt. De aanvoer van steenkool daalde juist met 11 procent, door de sluiting van twee Nederlandse en zes Duitse kolencentrales.

De omzet van het Havenbedrijf steeg met 4,6 procent ten opzichte van 2016. De nettowinst daalde echter flink (met bijna 17 procent), omdat het Havenbedrijf in 2017 voor het eerst vennootschapsbelasting moest betalen.