Australische premier verbiedt seks tussen ministers en medewerkers

Seksuele relaties tussen ministers en medewerkers in Australië zijn voortaan verboden. Premier Malcolm Turnbull voerde deze wijziging donderdag door in de gedragscode voor regeringspersoneel, meldt persbureau Reuters.

Het besluit volgt op de affaire tussen vicepremier Barnaby Joyce (50) en zijn voormalige media-adviseur, de 33-jarige Vikki Campion, die zwanger is van hun kind. Woensdag belandde een foto van de zwangere Campion in een Australische krant. “Onnaceptabel”, zegt de minister-president. “In 2018 kunnen seksuele relaties tussen medewerkers echt niet meer. Iedereen weet dat hier niets goeds van komt.”

Geen ontslag

Het schandaal van Joyce, een katholiek die “gezinswaarden” promoot en tot 2017 getrouwd was, deed veel stof opwaaien in Australië. Oppositiepartij Labor riep premier Turnbull op om Joyce te ontslaan. Deze beslissing zou de coalitie tussen Turnbulls Liberal Party en de National Party van Joyce onder druk zetten, aangezien zij een meerderheid van slechts één zetel heeft.

Turnbull weigert vooralsnog Joyce te ontslaan. Evenmin wil hij een onderzoek instellen naar eerdere beschuldigingen van ongepast seksueel gedrag door Joyce. Uit een peiling van onderzoeksbureau ReachTEL blijkt dat Joyce’ populariteit onder Australische kiezers is gedaald van 63 procent in december naar 43 procent donderdag.

Correctie (15 februari 2018): In de inleidende alinea van dit stuk werd de vicepremier eerder aangeduid als Bernaby Joyce. Juist is Barnaby Joyce.