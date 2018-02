Amerikaanse transvrouw gaf kind borstvoeding

Voor het eerst heeft een transvrouw een kind borstvoeding gegeven. Dat melden twee Amerikaanse artsen in het vakblad Transgender Health.

De 30-jarige vrouw meldde zich bij de artsen van het Center for Transgender Medicine and Surgery met de wens het kind waarvan haar partner vijfeneenhalve maand zwanger was zelf te kunnen voeden (de partner wilde dat zelf niet). Ze was zes jaar daarvoor begonnen met een hormoonbehandeling voor de transformatie van man naar vrouw, waardoor zij inmiddels borsten had gekregen van het normale volume voor een volwassen vrouw. Maar zouden de borstklieren wel in staat om voldoende voeding te produceren voor een pasgeborene?

De vrouw had op eigen initiatief al het antibraakmiddel domperidon in huis gehaald, gekocht in Canada waar het vrij verkrijgbaar is in tegenstelling tot de Verenigde Staten. Van het middel is bekend dat het als bijwerking de melkafgifte van vrouwen kan stimuleren. Maar de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit FDA waarschuwde eerder dat zulk off-label gebruik van domperidon gevaarlijk zou kunnen zijn. Het middel komt in kleine hoeveelheden in de moedermelk terecht en dat geeft risico op zenuwschade en hartritmestoornissen bij de zuigeling. Ook het Nederlandse Farmacotherapeutisch Kompas ontraadt om deze reden het gebruik van dit middel gelijktijdig met het geven van borstvoeding.

De Amerikaanse artsen zagen er echter geen beletsel in en besloten de vrouw verder te begeleiden. Ze verhoogden de doses oestradiol en progesteron die de vrouw al dagelijks slikte, om zo de hormoonspiegel van een zwangerschap te simuleren. De dosis domperidon werd geleidelijk opgevoerd en de vrouw kreeg het advies beide borsten zes keer per dag af te kolven. Na drie maanden werd de dosering vrouwelijk hormoon weer fors teruggebracht, zoals bij een geboorte ook zou gebeuren. Dit alles om de melkgift zoveel mogelijk te stimuleren.

Bij de geboorte van het kind kon de vrouw 227 gram moedermelk produceren en lukte het inderdaad om het kind aan de borst te leggen. Uiteindelijk bleek de melkgift niet voldoende om het kind volledig te voeden en moest er na zes weken kunstvoeding bijgegeven worden. Het kind groeide verder normaal en was gezond.

Opmerkelijk is dat de artsen in hun artikel schrijven dat het niet zeker is of het slikken van domperidon en de veranderde hormoonbehandeling überhaupt wel nodig waren om de melkgift te bevorderen. Het regelmatig kolven op zich geeft namelijk al een prikkel waardoor het lichaam de hormonen prolactine en oxytocine gaat produceren. Die stimuleren de melkproductie.