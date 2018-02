Alle auto’s zijn schuldig. Ze dragen onze schuld

De baas van Volkswagen, Matthias Müller, moet vaak geschokt zijn. Sinds hij de over het sjoemeldieselschandaal gestruikelde Martin Winterkorn opvolgde, blijven de lijken uit de kast komen. Van het recente bericht over een terugroepactie voor 127.000 sjoemel-Audi’s nam al niemand notitie meer, zo gewoon is het geworden. En nu weer dierproeven met apen die in een afgesloten ruimte dieseluitlaatgassen inhaleerden. Weerzinwekkend, vond Müller, die zich onmiddellijk excuseerde. Op de eerste Duitse politici die Müllers opstappen hebben geëist, kon je wachten. Zelden raakte het blazoen van een oerdegelijke autofabrikant zo dramatisch bezoedeld.

Maar zie: op de verkoop heeft de reputatieschade geen enkel negatief effect. Vorig jaar verkocht Volkswagen ruim 10,7 miljoen auto’s, een record. Het kan niemand iets schelen. Dat is niet onlogisch. Een sterk imago kan veel hebben. Tien jaar lang bouwde Mercedes-Benz auto’s die roestten; het concern bleef overeind en draait recordwinstcijfers. Toch zit er iets inconsequents in. Wij leven in een afrekencultuur die mensen, instellingen en bedrijven publiekelijk be- en veroordeelt op hun ethische normen. Politici op foute contacten, pensioenfondsen op hun beleggingen, volken op hun slavernijverleden, farmaceuten op woekerwinsten over de ruggen van patiënten. We hebben schuldige boeken, schuldige koffie, schuldig vlees. En schuldige auto’s, op weerloze dieren getest.

Toch komt de auto met de schrik vrij en wel hierom: milieu interesseert geen hond, tenzij het subsidie oplevert. Daarnaast heeft Volkswagen ongetwijfeld baat bij de afstompende werking van slecht nieuws. Moraal veroorzaakt onverschilligheid. De klant denkt: het maakt niets uit bij wie ik koop, het zijn toch allemaal boeven, net als ik. Vervolgens wint de hebzucht het van de principes. En het volk wil een Golf, de Rolls-Royce van de burgerij. Daarom kopen schuldige mensen schuldige Volkswagens. Bestaan ze, onschuldige auto’s?

We hebben een nieuwe Golf, meldt de importeur. Heel zuinig. Hij loopt op benzine. Een hele geruststelling. Kom maar op.

Het is een 1.5 TSI BlueMotion met Zeilfunctie. Tussen de 1.400 en 3.200 toeren wordt bij constante snelheid de motor uitgeschakeld, althans in combinatie met de DSG-versnellingsbak. Dan zeilt hij, sort of. Active Cylinder Management deactiveert bij constante snelheden tot 130 kilometer per uur daarnaast twee van de vier cilinders. Beide besparingsmaatregelen moeten leiden tot een gemiddeld verbruik van 4,8 liter op 100 kilometer, bijna 1 op 21, en een CO2-uitstoot van 110 gram per kilometer. Voor een auto van zijn grootte extreem weinig.

Winterse boodschappenrit

Het lukt bijna. Op een winterse boodschappenrit van 60 kilometer scoort hij al 1 op 19. Op de snelweg blijkt de spaartechniek feilloos te werken. Het computerdisplay geeft braaf aan wanneer de Golf op twee cilinders loopt. Je voelt en hoort er niets van, je hoort sowieso heel weinig van de motor. Een beetje voorzichtig met die 130 pk en het verbruik daalt vloeiend naar rond 1 op 20. Bij normale lente- en zomertemperaturen zou de fabrieksopgave makkelijk te halen moeten zijn.

Het is een Comfortline Business. Met zo’n Golf ga je zakendoen. Keurige zaken, mag ik hopen. Niets aan zijn presentatie wijst op handelwijzen die het daglicht niet kunnen verdragen. Fijne goedmaker, dit brave spaarvarken.

Maar wie zal zeggen wat de ideale schoonzoon op zijn kerfstok heeft? Wie heeft, en tegen welk loon, het rubber voor de banden afgetapt? In welke afgesloten kamers heeft hij proefgedraaid? Wat rechtvaardigt de uitgave? De testauto kost 35.000 euro, twaalfduizend meer dan een extreem zuinige Polo met alle wenselijke voorzieningen aan boord. Wat hadden wij voor twaalf mille niet allemaal aan goede werken kunnen verrichten? Een studieviool voor een behoeftig jong muziektalent. Een heel bejaardenhuis een onvergetelijke dag bezorgen in de Keukenhof. Een trits waterputten in Burundi. En dat alles, neem ik het jargon van de gebruikers over, voor het stukje representativiteit dat niemand ziet. Want iedereen rijdt Golf.

Al zou de TSI brandschoon zijn; alle auto’s zijn schuldig. Ze dragen onze schuld.

Over drie jaar kan VW met een schone lei beginnen. Dan komt de elektrische ID, de Golf van deze eeuw. Als ze hem maar niet gaan crashtesten tegen de Apenrots. Enfin, who cares.