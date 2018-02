Aegon en NN Group boeken veel meer winst

Verzekeraars Aegon en NN Group hebben het jaar 2017 positief afgesloten. Beide bedrijven boekten in het vierde kwartaal een nettowinst van vele honderden miljoenen euro’s, wat zowel voor Aegon als voor NN aanzienlijk meer was dan in dezelfde periode van 2016. Dat bleek donderdag bij het presenteren van de jaarcijfers.

Aegon profiteerde vooral van de belastinghervormingen die onlangs in de Verenigde Staten werden doorgevoerd. Het lagere belastingtarief voor bedrijven daar levert de verzekeraar een eenmalige meevaller van 554 miljoen euro op. De nettowinst van Aegon is daardoor iets meer dan verdubbeld, van 470 miljoen euro naar 986 miljoen.

De financiële positie van Aegon stemde beleggers lange tijd bezorgd. Sinds deze zomer werkt Aegon daar hard aa n.

Ook de financiële positie van Aegon – de laatste jaren een punt van zorg – is vorig kwartaal verder opgelopen. De solvabiliteit van de verzekeraar is nu 201 procent, tegen 195 procent aan het einde van het derde kwartaal. De solvabiliteit toont in hoeverre een bedrijf in staat is aan zijn toekomstige verplichtingen te voldoen en hoe goed een verzekeraar financiële schokken kan absorberen.

NN profiteert van Delta Lloyd

Anders dan Aegon zag NN Group, het vroegere Nationale-Nederlanden, zijn solvabiliteit in het vorige kwartaal juist teruglopen. In plaats van 204 procent kwam dat getal nu uit op 199 procent. De daling is volgens topman Lard Friese vooral het gevolg van het dividend van 1,04 euro per aandeel dat NN zijn aandeelhouders wil uitkeren.

In een toelichting op de cijfers spreekt Friese van een “gedenkwaardig” jaar, vooral door de geslaagde overname van branchegenoot Delta Lloyd. Het samenvoegen van beide bedrijven heeft zowel de afdeling voor levensverzekeringen als die voor schadeverzekeringen winstgevender gemaakt, stelt NN.

Tegelijkertijd profiteerde NN Group sterk van de verkoop van preferente aandelen in Unilever, die het bedrijf een meevaller van 256 miljoen euro opleverde. De nettowinst van NN kwam eind vierde kwartaal daardoor uit op 700 miljoen euro. Een jaar eerder was dat nog iets minder dan 150 miljoen.