Achterop bij Mad Max Driver

In Nederland neem je de taxi die vooraan in de rij staat. Als je geluk hebt, is die schoon van binnen en glimmend van buiten. In Nairobi staan op elke straathoek groepjes motortaxi’s, het stikt er van de ‘boda boda drivers’, zoals ze heten. De klant kiest de motor waarmee hij het liefst gezien wil worden. „Als je kunt kiezen tussen een huis-tuin-en-keukenmotor of eentje die zo uit een actiefilm lijkt te komen, kies je die natuurlijk”, zegt kunstenaar en fotograaf Jan Hoek.

Om als boda boda driver gekozen te worden, moet je opvallen. Met taxibusjes deden ze het al, bij motoren zie je het steeds vaker: ze zijn zo doorgecustomized dat ze totaal samenvallen met de identiteit van de chauffeur. Of omgekeerd: dat de chauffeur zich is gaan identificeren met het karakter dat hij aanneemt als hij zijn motor berijdt. „Neem de Ghost Driver. Hij heeft het geluid van zijn motor opgevoerd, hij rijdt drie keer zo hard en als je hem uitkiest, zegt hij (lage stem): ‘Are you sure you wanna drive with the Ghost Driver?’”

Jan Hoek kan het wel vaker niet laten om mensen aan te kleden en dan te fotograferen. In dit geval deed hij dat samen met de Oegandees-Keniaanse mode-ontwerper Bobbin Case. De motor was het begin, de outfit volgde vanzelf. Maar voor de chauffeurs bleef het niet bij de modeshoot. Terwijl hun portretten in Amsterdam te bewonderen zijn, rijden zij nog steeds rond als Red Devil, Mad Max of Rasta Driver. Dolblij met hun omzetverhogende uniform.

Jan Hoek en Bobbin Case, Boda Boda Madness, 17 februari t/m 25 maart te zien bij Melkweg Expo, Marnixstraat 409, Amsterdam. Zie: melkweg.nl