Roger Federer ligt in Ahoy op koers voor nummer-1-positie

Roger Federer heeft woensdagavond in de eerste ronde van het ABN Amro-toernooi in een volgepakt Ahoy de Belg Ruben Bemelmans met 6-1 en 6-2 verslagen. Daarmee is de nummer twee van de wereld in Rotterdam nog twee zeges verwijderd van het heroveren van de nummer-een-positie, die nu in handen is van Rafael Nadal.

Federer, voor het laatst lijstaanvoerder in november 2012, kan met zijn 36 jaar de oudste nummer een ooit worden. Federer gaf een masterclass tegen Bemelmans, de nummer 116 van de wereld. De partij duurde slechts 47 minuten.

Het was Federers eerste optreden sinds hij tweeënhalve week terug de Australian Open won, zijn twintigste grandslamtitel. De rode loper naar de nummer-een-positie ligt uitgerold in Ahoy. In de tweede ronde wacht donderdagavond de Duister Philipp Kohlschreiber, van wie Federer de vorige twaalf ontmoetingen won. „Het kan de ongelukkige dertiende worden”, zei Federer na zijn partij. Als hij wint wacht in de kwartfinale sowieso een Nederlander: Robin Haase of Tallon Griekspoor.

Haase versloeg Thiemo de Bakker met 6-2 en 6-2. „Vrij droevig”, noemde De Bakker zijn niveau. Haase kampt met griep, zei hij. „Gisteravond [dinsdag] wist ik niet of ik zou spelen.” Griekspoor (21) verraste dinsdag met een zege op de niet fitte Stan Wawrinka. (NRC)