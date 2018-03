17 doden in VS na schietpartij oud-leerling

Bij een schietpartij op een middelbare school in de Amerikaanse staat Florida zijn woensdagmiddag lokale tijd zeker zeventien doden gevallen. De schutter was een ex-leerling die in het verleden van school is gestuurd. Hij gaf zich zonder verzet over aan de politie.

De schietpartij vond plaats op de Marjory Stoneman Douglas High School in de stad Parkland. Het is de dodelijkste schietpartij ooit op een Amerikaanse middelbare school. Bij het bloedbad op de Columbine-school in 1999 kwamen vijftien mensen om het leven.

Volgens sheriff Scott Israel zijn er twaalf doden gevallen in het schoolgebouw, twee net daarbuiten en één verderop op straat. Twee slachtoffers overleden aan hun verwondingen in het ziekenhuis. Onder de doden zijn zowel leerlingen als volwassenen.

De verdachte is de 19-jarige Nikolas Cruz, die eerder op de school zat en volgens persbureau Reuters om „onduidelijke disciplinaire redenen” is weggestuurd. Over zijn motief is nog niks bekendgemaakt.

Een wiskundeleraar van de school die de jongen vorig jaar in de klas had zegt tegen The Miami Herald dat hij klaarblijkelijk al langer als potentiële dreiging werd gezien: „Ons werd vorig jaar verteld dat hij niet op het schoolterrein mocht komen met een rugzak. Er waren vorig jaar problemen met hem omdat hij leerlingen bedreigde en ik neem aan dat hem gevraagd is niet meer op het schoolterrein te komen.”

Leerlingen die zich buiten het schoolgebouw bevonden, dachten woensdag dat een brandoefening gaande was, vertelden ze aan WSVN Channel 7 News. Veel scholieren in het gebouw hielden zich schuil onder tafels, anderen renden naar buiten.

De Republikeinse senator Marco Rubio van Florida zei de „verschrikkelijke” situatie op de school te monitoren. President Donald Trump twitterde dat hij bidt voor de slachtoffers en dat geen enkele leerling, docent of enig ander persoon zich onveilig zou moeten voelen op school.

Volgens de antiwapengroep Everytown for Gun Safety was het al het achttiende schietincident op een Amerikaanse school dit jaar. Bij die telling zijn ook zelfmoorden en incidenten waarbij geen doden of gewonden vielen meegerekend.