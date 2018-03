Politie valt kantoren binnen van Zuma’s zakenpartners

Het politieke gevecht binnen het ANC over afzetting van de Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma heeft woensdagochtend een opmerkelijk vervolg gekregen. De politie deed invallen in kantoren van de drie Indiase broers Gupta, die worden verdacht van grootschalige omkoping van de president en van verduistering van overheidsgelden. Een van de broers en twee andere functionarissen zouden zijn gearresteerd. Tegelijkertijd weigert Zuma nog steeds in te gaan op de eis van het ANC dat hij aftreedt. Een persconferentie daarover zegde hij af. Binnen het ANC wordt nu aangedrongen op parlementair ingrijpen. (NRC)