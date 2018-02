Zijlstra lijkt aan het Binnenhof al snel vergeten

Ook houwdegen Halbe Zijlstra is vervangbaar, zo klinkt het in Den Haag. En aandacht richt zich direct op door wie dan. Wellicht iemand met de behoedzaamheid van Pia Dijkstra.

KAMERTRANEN: Aan het begin van de middag belde Halbe Zijlstra gisteren de leiders van de coalitiepartijen, om te vertellen dat hij voor het debat in de Tweede Kamer zijn vertrek zou aankondigen. Zo nuchter als de formatieonderhandelaar toen klonk, zo emotioneel was hij toen hij na elf jaar politiek afscheid nam, om “de met afstand grootste fout die ik in mijn gehele carrière heb begaan”. Het kabinet loopt een eerste kras op, maar wankelt er niet door. “Niemand is onmisbaar, hoe hard dat ook klinkt”, zegt een betrokkene in NRC. Maar Rutte en zijn VVD verliezen weer een steunpilaar. En weer, net als bij Opstelten en Van der Steur, kort voor verkiezingen. Dat ook weer een motie van wantrouwen tegen Rutte werd ingediend, is al nauwelijks meer opmerkelijk.

Who’s next?: Zijlstra, die niet voor het eerst in problemen kwam door stoere woorden en schromelijke overdrijvingen, moet nu een opvolger krijgen die de politieke en internationale imagoschade kan wegpoetsen. Het is opmerkelijk hoe snel de speculatie daarover aan het Binnenhof belangrijker lijkt dan het afscheid van Zijlstra. De eerste aan wie wordt gedacht is Jeanine Hennis die, als ze niet was gestruikeld over de dood van twee militairen in Mali, al minister van Buitenlandse Zaken was geweest (en Zijlstra die van Sociale Zaken). Maar als vier weken na haar gedwongen aftreden te kort is om een geloofwaardige doorstart te maken, is vier maanden dat ook. De buitenlandexperts van de VVD die altijd achter het net vissen, Han ten Broeke en Hans van Baalen, worden ook genoemd. Ook het terughalen van de smetvrije Edith Schippers of Stef Blok is geopperd. Het AD suggereert dark horse Renée Jones-Bos, de Nederlandse ambassadeur in … Moskou, en lid van de VVD. Net zoals, blijkbaar, Jeroen van der Veer. Rutte zal er in ieder geval langer dan zijn verjaardag - 51 vandaag - over doen om een opvolger te benoemen. Voorlopig neemt Sigrid Kaag (D66) waar.

DONORSOAP (slot): In de senaat was het tot op het allerlaatste moment spannend of de donorwet van Pia Dijkstra het zou halen. Het lukte, dankzij zes VVD’ers en vier CDA’ers en de Onafhankelijke Senaatsfractie. Bij de PvdA en GroenLinks waren juist enkele leden tegen en ook 50Plus stemde verdeeld. Een SP’er bleef thuis omdat ze “niet wilde ingaan tegen iets waar onze partij heel duidelijk voorstander van is, maar om haar persoonlijke religieuze overtuiging kon ze ook niet voor stemmen”, vertelde de fractievoorzitter. Het debat was tekenend voor hoe de senaat het politieke micromanagement beheerst, maar vooral voor hoe Pia Dijkstra met haar behoedzaamheid steeds net voldoende steun weet te regelen. Iedereen heeft nog zeker tot medio 2020 om wel of geen bezwaar te maken tegen orgaandonatie.

PROPAGANDAFILM: Over de hagiografie van Jesse Klaver was vorig jaar veel te doen, maar de documentaire over Denk blijkt niet veel neutraler. In de vanavond uitgezonden Onze manier van leven komen ruzies en gedoe nauwelijks voor, terwijl die toch kenmerkend waren voor de periode met Sylvana Simons die behandeld wordt.

BUITEN HET BINNENHOF I: Een gemengd huwelijk in Rotterdam op Valentijnsdag. Vandaag presenteren GroenLinks, de SP, PvdA en de islamitisch geïnspireerde partij Nida zich als ‘Links Verbond’ of, zo luidt hun geuzennaam: links-islamitisch blok. Ze willen voorsorteren op een gezamenlijk college na de gemeenteraadsverkiezingen. Al zijn hun gepeilde zetels (15 van de 45) daarvoor bij lange na niet genoeg.

Buiten het Binnenhof II: De Telegraaf heeft nog een ‘zwart schaap’ gevonden op de kandidatenlijsten van de PVV. Jan Wekema, kandidaat-raadslid in Pekela, zou ook lid zijn van een motorclub. Weliswaar niet één zelf te boek staat als outlaw motorbende, maar die wel zou sympathiseren met de Hells Angels.

QUOTE VAN DE DAG:

“Wij zijn bevoorrecht te leven in een land waar de waarheid belangrijk is, een land waar een onwaarheid niet wordt weggewuifd.”

Halbe Zijlstra maakt bij zijn afscheid als minister van Buitenlandse Zaken duidelijk dat een leugen als de zijne niet overal ter wereld tot een politieke einde had geleid.