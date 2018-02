Wie brengt nu rust bij ABN Amro?

Het tekort aan ervaring van de president-commissaris

Olga Zoutendijk was een buitenstaander in de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Ze had eerst vijftien jaar bij (een voorloper van) ABN Amro gewerkt. Later bij banken in het Verre Oosten. Ze had geen andere commissariaten in Nederland. Haar onbekendheid met de economisch-politieke macht vonden mensen wel verfrissend. Nieuw bloed na de ouwe-jongens-krentenbrood bankencrisis van 2008. Ze werd commissaris per 1 juli 2014 en nog geen twee jaar later voorzitter.

Haar onbekendheid doet denken aan een voorganger, de Amerikaan Arthur Martinez. Hij was president-commissaris tijdens de overnamestrijd om ABN Amro in 2007. Saillant zinnetje uit De Prooi, de bestseller van Jeroen Smit over die strijd: de benoeming van Martinez was een jaar eerder als voldongen feit aan de andere commissarissen meegedeeld. Het was een automatisme als je eenmaal vice-voorzitter was, zoals Zoutendijk ook was.

Martinez ontbeerde een Nederlands netwerk. Dat maakte het, samen met de slechte reputatie van topman Rijkman Groenink en de beleggersvriendelijke opstelling, ondoenlijk om politieke steun voor zelfstandigheid te krijgen. Iets dat achteraf werd betreurd.

Sindsdien geldt in de top van grote in Nederland gewortelde bedrijven een informele code. Benoem gerust buitenlandse topmanagers, maar kies een Nederlandse president-commissaris. In crisistijd moet je hier thuis zijn.

Zoutendijks onervarenheid en dadendrang hebben haar waarschijnlijk parten gespeeld. Te veel zelf willen sturen, zoals een Angelsaksische chairman, wat knetterende conflicten opleverde, zoals het voortijdig vertrek van topman Zalm.