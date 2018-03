De Amerikaanse maker van sportkleding Under Armour steeg dinsdag op Wall Street maar liefst 17 procent na het bekendmaken van de cijfers voor het laatste kwartaal van 2017. Under Armour groeit wereldwijd, behalve in Noord-Amerika zelf. Daar daalde de omzet van het sportkledingbedrijf in de afgelopen herfst. (NRC)