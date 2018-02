Weer een olympisch fiasco, maar nu tenminste hun eigen schuld

Een nieuw drama voor de Nederlandse relaymannen op de Olympische Spelen, na het fiasco van Sotsji. In de halve finale van dinsdag zagen we het vaste kwartet op hun allerberoerdst: een zwakke schakel van het team op zijn allerzwakst, een onverklaarbare foute wissel en een kamikazeactie in de laatste bocht.

De geoliede machine, huidig Europees en wereldkampioen, leek een viertal dat elkaar tien minuten daarvoor voor het eerst de hand had geschud.

Wat een rommeltje op het ijs in Gangneung, op het allerbelangrijkste moment. Tien ronden voor het einde was er nog weinig aan de hand. Ja, Dennis Visser, de zwakke schakel, kon het tempo niet aan. Maar dat was nog ingecalculeerd.

Die middag hadden ze met coach Jeroen Otter de volgende tactiek besproken: in de laatste zes ronden zouden ze Visser overslaan en zouden Daan Breeuwsma, Itzhak de Laat en Knegt twee ronden rijden. „Maar die tactiek werd totaal niet nageleefd”, zei Knegt.

Blackout

Na wat Otter beschreef als een black-out maakte Breeuwsma zich een halve ronde te vroeg klaar voor de wissel. Hij zat De Laat in de weg en zo was het momentum verdwenen. „Ik heb niet goed geteld, superdom”, zei Breeuwsma. „Op het moment dat ik de baan in kwam, dacht ik: volgens mij zit ik niet goed. Daarna loop je achter de feiten aan en moest hij [Knegt] een blinde actie maken.”

Die actie was een afsnijmanoeuvre binnendoor bij de Canadees Samuel Girard in de laatste bocht. Die eindigde met de Canadees in de boarding en een straf voor Nederland. Ook geen B-finale, de troostfinale, dus.

Maar daar kwamen ze toch al niet voor. Er lag een kans op olympisch goud en net als in Sotsji werd het niets. Dat deed pijn bij het viertal, maar voor Knegt en Otter minder dan in 2014. Toen was er de jury die besloot de finale niet af te blazen na een val binnen de eerste ronde. „Toen hadden we het totaal niet in de hand, dus leef je er makkelijker mee”, zei Knegt. „Dit hebben we met z’n vieren niet goed gedaan.”