Volle aandacht voor afgewogen stem van Joan

Joan Wasser, alias Joan As Police Woman, maakte met Damned Devotion haar zesde album en blijkt enigszins af te dwalen van haar bekende stijl. Haar muziek is goeddeels akoestisch, maar krijgt hier buitenissige accenten van elektronica, vermomd als tabla of als kalm echoënde beat. Ondanks deze aanvulling en de soms spookachtige koorzang klinken de instrumentaties nog steeds transparant, waardoor de aandacht vooral wordt gevestigd op de zang. Wassers stem wisselt tussen gedragen en soulvol, monter en somber, op een afgewogen manier.

Hoogtepunten zijn het prachtige titelnummer met zijn aanzwellende symfonie in het midden, en het openhartige ‘What Was It Like’. Dat laatste schreef Joan over haar onlangs overleden stiefvader en de levensles die hij haar gaf. Tegen een achtergrond van klaaglijk piepende elektronica en een trefzeker bonkende piano glijdt haar stem langs onbeantwoorde vragen en liefdevolle herinneringen.