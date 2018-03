Vermoorden? Maak je niet druk, zegt Holleeder

Ach, een beetje dreigen, een beetje doen. Dat was de uitleg van Willem Holleeder over de opnames die zijn zussen Astrid en Sonja hebben gemaakt van gesprekken met hem. Dat hij daarop vaak stevig tekeergaat, moesten de rechters volgens Holleeder niet te serieus nemen. „Zij weten dat ik schreeuw, maar zij schreeuwen ook”, aldus Holleeder. „Wij komen uit één nest, en zo zijn alle vogeltjes gebekt.”

Maar met dit soort holleederiaanse oneliners nam de rechtbank dinsdag geen genoegen. Als hem gevraagd werd wat hij precies bedoelde, kwam hij er vaak niet uit.

„U klinkt hier erg dreigend”, concludeerde een van de rechters na weer een scheldpartij tegen zus Sonja, „alsof u haar gaat vermoorden.” Willem Holleeder: „Hoezo vermoorden? Ik dreig maar wat en aan het eind van het verhaal zeg ik: maak je niet druk, het is over.”

Het valt te bezien of de opnames hard bewijsmateriaal bevatten over de liquidaties waarvan Holleeder wordt verdacht. Maar voor diens geloofwaardigheid zijn de opnames niet gunstig. En als één ding is gebleken na de eerste dagen van het proces is dat de zaak deels een strijd wordt tussen Willem en zijn zussen. En daarbij is van belang welke versie van het verhaal de rechters geloven: die van Willem of die van zijn zussen.