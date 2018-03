Salon: laat ons via uw computer naar digitale munten delven

De Amerikaanse nieuws- en opiniesite Salon experimenteert met een opmerkelijk nieuw verdienmodel: in ruil voor een advertentievrije website stellen bezoekers de rekenkracht van hun computer beschikbaar zodat Salon naar cryptomunten kan delven. Bezoekers die gebruik maken van een adblocker, software die advertenties blokkeert, krijgen in een pop-upscherm de mogelijkheid om advertenties te blokkeren in ruil voor ongebruikte computerkracht. Een programmaatje zet vervolgens de computer aan het werk om naar digitale munten te delven, een lucratieve activiteit waarvoor veel rekenkracht is vereist. Dat levert bezoekers wel een hogere energierekening op. Salon, dat kampt met teruglopende advertentie-inkomsten: „Uw computer kan meehelpen onze journalisten te betalen.” (NRC)