Verdachte dodelijke schietpartij De Clercqstraat aangehouden

Een 33-jarige man die ervan verdacht wordt een van de schutters te zijn bij de fatale schietpartij in De Clercqstraat in Amsterdam-West drie jaar geleden, is op 19 januari aangehouden. De verdachte zat reeds in voorarrest voor het voorbereiden van een andere liquidatie in Almere, meldt het Openbaar Ministerie (OM). De man verschijnt donderdag voor de rechter voor een pro-forma zitting.

In de nacht van 12 op 13 mei 2015 brak een schietpartij uit tussen een bezoeker van waterpijpcafé Village en twee schutters. Hierbij werd een voorbijrijdende tram geraakt. De twee schutters, waarvan een gewond, reden kort daarna op een scooter weg. De kogel belandde in de deurpost van het café.

DNA-onderzoek

Nu blijkt dat het DNA dat op die kogel gevonden werd overeen komt met dat van de verdachte. Zijn DNA werd eerder afgenomen in de Almeerse liquidatiezaak.

De twee schutters betraden in eerste instantie het café om hun liquidatiedoelwit te zoeken. Ze losten een waarschuwingsschot, waarop de bezoeker van het café op hen schoot. Het doelwit van de schutters was niet in het café aanwezig. Bij de schietpartij kwam een 25-jarige omstander uit Zaandam om het leven. Hij had niks met de zaak te maken.

Liquidatiepoging Almere

De verdachte werd vorig jaar juni opgepakt voor het plannen van een liquidatiepoging in Almere. Hij zou het plan met vier anderen gemaakt hebben. Het vijftal werd opgepakt toen zij in een gestolen BMW zaten. De mannen hadden mutsen op en waren in het bezit van een vuurwapen.