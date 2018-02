Het is 14 februari en ik loop door de supermarkt voor mijn dagelijkse boodschappen. Het is rustig in de winkel. Alleen aan het einde van het gangpad zie ik een andere klant lopen. Ik besluit een lekker wijntje mee te nemen. Terwijl ik mij verdiep in de verschillende flessen, komt de man van verderop mijn kant op gelopen. Terwijl ik een fles wijn in mijn mandje leg, spreekt hij mij aan:

Man: „Dag dame, wat een lekkere wijn heb je daar. Ga je die helemaal in je eentje opdrinken?”

Ik: „Nee hoor.”

Man: „O, in gezelschap?”

Ik: „Eh … ja.”

Man: …

Man: …

Man: „Nou … fijne dag nog verder.”

