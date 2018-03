Pizza, maar dan in de vorm van een muffin. Dus kleiner en minder ongezond, zou ik zeggen. Bovendien kun je ze makkelijk in het weekend maken, en dan invriezen. Even ontdooien en ze kunnen zo mee in de lunchtrommel.

Voor de tomatensaus hoef je alleen de gepelde tomaten en kruiden in een steelpannetje te mengen en de tomaten iets te pletten. Breng aan de kook en laat, onder regelmatig roeren, 20-25 minuten inkoken. Uit de ontdooide plakjes pizzadeeg snijd je met een klein glas rondjes. Leg die in het muffinblik, met een iets opstaand randje. Doe daar een eetlepel tomatensaus in en vul vervolgens aan met groente en vleeswaren naar keuze. Dek af met mozzarella en wat geraspte kaas.

Bak de pizzamuffins 15-20 minuten in de voorverwarmde oven. Haal ze dan voorzichtig uit de muffinvorm, zet op een rooster en daarna nog even 5 minuten terug in de oven, die je wel al uit hebt gezet. Door de restwarmte in de oven wordt je deeg nog net iets knapperiger. Neem vervolgens uit de oven en laat afkoelen of serveer lauwwarm.