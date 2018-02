Alles waait weg in Pyeongchang

Plotseling maakt de mobiele telefoon een angstwekkend geluid dat door merg en been gaat. Op het schermpje verschijnt ‘Noodsignaal!’, plus een tekst in het Koreaans. Een stormalarm, woensdagmiddag, een keer of vijf binnen een half uur. Koreanen leveren geen half werk als felle rukwinden hun hoogtepunt bereiken. Kleine complicatie: de vele buitenlanders in Pyeongchang en omgeving hebben geen idee waarvoor ze nu precies gewaarschuwd worden.

Wie geen Koreaan met beheersing van het Engels in zijn nabijheid heeft, mist de betekenis van de tekst en is zonder voorzorgsmaatregelen aan de grillen van de wind overgeleverd. Maar als dranghekken omvallen, vuilnisbakken rondschuiven, verkeerspylonnen worden weggeblazen, een verkeerslicht naar beneden valt en straattentjes als plumpuddingen in elkaar zakken, snapt iedereen dat de Koreaanse waarschuwingstekst met zoiets als ‘code oranje’ of misschien ‘code rood’ te maken heeft.

Olympisch Park

Het Olympisch Park in Gangneung, het grote plein voor de stadions waar het schaatsen, ijshockey en shorttrack plaatshebben, lijkt aan het eind van de middag wel een warzone. Het is ruim twee uur voor de start van de duizend meter voor vrouwen en de storm bereikt zijn hoogtepunt.

Omgewaaide hekken en verkeersafzettingen, verfomfaaide eettentjes, omgevallen koelkasten en vrijwilligers die adviseren om de schaatshal niet te verlaten. Door de luidsprekers klinkt een waarschuwende stem in het Koreaans en Engels: ‘Vanwege de harde wind wordt iedereen verzocht binnen te blijven of het park te verlaten.’

De toegang tot naastgelegen McDonald’s, evenals de souvenirshop, is dan al gesloten. De tent met het mediacentrum bij het schaatsen blijft uit voorzorg dicht. ‘Veiligheid blijft de prioriteit voor Pyeongchang 2018’, meldt het organisatiecomité POCOG per mail.

Schaatshal loopt vol

Een uur voor de eerste rit op de 1.000 meter loopt de Gangneung Oval toch ‘gewoon’ vol, zoals bij alle vorige afstanden. Buiten blijkt de storm wat geluwd. Hooguit nog harde wind, zoals het in Gangneung de afgelopen dagen toch al vaak hard waait.

De inwoners van Gangneung gaan weer hun gewone gang, zoals immer na een storm waarvan er elke winter wel een aantal opsteekt. Niet bijzonder, wel hinderlijk.

De wind is voor de Winterspelen de hele week al een stoorzender, vooral in bergen rond Pyeongchang. Met gevolgen voor het olympisch programma. Met name de alpineskiërs zijn de dupe. Op de combinatie voor mannen na zijn alle wedstrijden afgelast en verschoven. Bij nog meer uitstel komt dat olympisch programma ernstig in de knel.

Niek van der Velden

Eerste slachtoffer van een windvlaag was zaterdag de Nederlandse snowboarder Niek van der Velden, die zijn arm brak en na een operatie woensdagavond huiswaarts is gekeerd. Zijn Spelen zaten erop nog voor ‘zijn’ wedstrijd slopestyle was begonnen.

Na uitstel van die wedstrijd bij de vrouwen, zondag, werd een dag later wel groen licht voor die vrouwenwedstrijd gegeven. Volgens de Nederlandse deelneemster Cheryl Maas onverantwoord vanwege de harde wind. Er vielen geen gewonden, maar het aantal valpartijen was overdreven hoog. Het goede nieuws voor alle betrokkenen bij de Winterspelen: de wind rond Pyeongchang en Gangneung gaat de komende dagen liggen.