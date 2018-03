Amerikaan Shaun White wint weer goud op halfpipe

De Amerikaanse snowboardvedette Shaun White heeft in Pyeongchang zijn derde olympisch goud veroverd op de halfpipe. White was eerder al de beste op de Spelen van Turijn (2006) en die van Vancouver (2010). Vier jaar geleden miste hij in Sotsji net het podium. Het betekende ook de honderdste gouden medaille voor de Verenigde Staten in de historie van de Winterspelen. White scoorde met zijn laatste run 97,75 punten en wist daarmee de Japanner Ayuma Hirano achter zich te laten. Hirano haalde in run twee 95,25 punten. De Australiër Scotty James, regerend wereldkampioen, werd derde met een score van 92. (ANP)