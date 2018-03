Skiër Marcel Hirscher wint eindelijk goud

Hij heerste al jaren op de slalom en reuzenslalom, maar het olympisch goud ontbrak nog altijd op de erelijst van de Oostenrijkse skiër Marcel Hirscher. Tot dinsdag. Hirscher kroonde zich tot olympisch kampioen op de combinatie. Hirscher, zoon van een Nederlandse moeder en Oostenrijkse vader, domineert de slalom en reuzenslalom al jaren. De 28-jarige Oostenrijker won echter nog maar één medaille op de Winterspelen, een zilveren bij de slalom in Sotsji. In januari won hij voor de 55ste keer de reuzenslalom op de wereldbeker. Alleen de Zweed Ingemar Stenmark won met 86 titels in zijn carrière meer wereldbekers. (NRC)