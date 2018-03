Weer fiasco voor aflossingsploeg

Een nieuw drama voor de Nederlandse relaymannen op de Olympische Spelen, na het fiasco van Sotsji. In de halve finale dinsdag werden ze gediskwalificeerd, na een kamikazeactie van Sjinkie Knegt in de laatste bocht in een poging van plek drie naar twee te gaan. De huidig Europees en wereldkampioen maakte een rommelige indruk. Er lag een kans op goud maar net als in Sotsji (2014) werd het niets. Toen was er de jury die besloot de finale niet af te blazen na een val in de eerste ronde. „Toen hadden we het totaal niet in de hand, dus leef je er makkelijker mee”, zei Knegt. „Dit hebben we met z’n vieren niet goed gedaan.” (NRC)