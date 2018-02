Relatie tussen directeur en deskundige onbekend bij ministerie

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wist niet dat een deskundige die meewerkte aan een herzien rapport over Lelystad Airport, getrouwd was met een bestuurder van de Commissie m.e.r., de instelling die dat rapport moet beoordelen. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen (I&W, VVD) in een Kamerbrief woensdag na berichtgeving van De Stentor eerder deze week. Bureaus ingehuurd door het ministerie moeten “extra gewezen worden” op hun plicht om belangenverstrengeling te voorkomen.

De betreffende deskundige was vanaf begin november 2017 tot februari dit jaar betrokken bij de actualisatie van de milieueffectrapportage (MER) van Lelystad Airport. Hij was ingehuurd via het luchtvaartadviesbureau To70, dat via een raamcontract de opdracht uitvoert voor het ministerie.

Volgens de minister was de man verantwoordelijk voor het redigeren van teksten en gaf algemeen advies. Hij was aanwezig bij besprekingen tussen ambtenaren van het ministerie en de bewonersdelegatie die betrokken is bij de herziening van het rapport. Zijn echtgenote is een van de twee directeuren van de Commissie m.e.r., een onafhankelijk adviesorgaan dat de MER in opdracht van het ministerie beoordeelt.

De relatie tussen de twee was zowel bij het ministerie als bij de To70 niet bekend. Eerder hadden bewoners al twijfels over de onafhankelijkheid van de deskundige, de man was namelijk ook ooit zelf directeur van de Commissie m.e.r. elf jaar geleden.

Na vragen van het ministerie trok de deskundige zich terug uit het project en zei zijn betrokkenheid bij alle luchthaven en MER-projecten te beëindigen. Het ministerie kijkt om welke projecten dit verder gaat.

Verantwoordelijkheid bij raamcontracten

De commissie heeft “strikte eisen” gesteld om de onafhankelijkheid van adviseurs te waarborgen. De minister wil dat het kabinet kijken naar de manier waarop de overheid omgaat met raamcontracten en de verantwoordelijkheid van bureaus zoals To70 om belangenverstrengeling te voorkomen. De huidige regels zijn volgens de minister op het moment “algemeen van karakter”.