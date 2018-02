Rechtbank verklaart zaak chroom-6 niet ontvankelijk

De rechtbank van Maastricht heeft de zaak rondom het gebruik van de kankerverwekkende stof chroom-6 door Defensie niet ontvankelijk verklaard, meldt advocaat Rob Bedaux aan NRC. Duizenden medewerkers van het ministerie werkten jarenlang met verf met hoge concentraties van de giftige stof. Meer dan honderd van hen meldden zich bij Bedaux met gezondheidsklachten.

Het vonnis betekent dat het civiele proces stopt. Volgens de rechter moet de zaak afgehandeld worden bij de bestuursrechter. Bedaux noemt het besluit van de rechtbank teleurstellend en onterecht, onder meer omdat hij ook personen vertegenwoordigt die geen ambtenaar zijn. Bedaux zegt in beraad te zijn over vervolgstappen. “Er zijn nu twee mogelijkheden, hoger beroep bij het hof Den Bosch of alsnog naar de bestuursrechter”, laat de advocaat schriftelijk weten.

Bedaux vertegenwoordigt meer dan honderd slachtoffers van blootstelling aan chroom-6, onder wie nabestaanden van overledenen. Deze slachtoffers komen niet in aanmerking voor de zogenoemde coulanceregeling van Defensie. Volgens deze schikking komen werknemers die langer dan twaalf maanden met chroom-6 hebben gewerkt in aanmerking voor een vergoeding tussen de 3.000 en 15.000 euro. Bedaux wil dat Defensie ook aan andere medewerkers ruim 9.000 euro smartengeld betaalt.

In 2014 meldden de eerste slachtoffers zich bij Rob Bedaux. ‘Defensie-medewerkers ziek van camouflageverf’

Camouflageverf voor legervoertuigen

In november 2016 maakte hij bekend de Nederlandse staat aan te klagen. Volgens de advocaat wist Defensie dat de stof kankerverwekkend is, toch bleven medewerkers op zogeheten POMS-sites ermee werken. Bedaux meent dat 111 oud-werknemers van Defensie zijn overleden als direct gevolg van het werken met chroom-6, duizenden werden ziek. De klachten variëren van kortademigheid tot verschillende vormen van kanker.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is nog bezig met onderzoek naar het verband tussen de verf en de klachten van Defensiemedewerkers. De publicatie van dit rapport is al enkele keren uitgesteld.

Defensie gebruikte jarenlang camouflageverf met daarin hoge concentraties chroom-6. Ongeveer 2.500 medewerkers van Defensie, onder wie zelfstandige ondernemers, werkten op opslag- en onderhoudsplaatsen met de verf. De verf werd onder meer gebruikt om legervoertuigen te stralen.