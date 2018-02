Real Madrid in slotfase langs PSG (3-1)

Real Madrid was woensdagavond in eigen huis Paris Saint-Germain de baas. In de eerste achtste finale van de Champions League tussen de teams won de titelverdediger met 3-1, ondanks een sterker spelend PSG.

De Fransen kwamen op voorsprong, door een schot van Adrien Rabiot in de 33ste minuut. Real Madrid maakte die achterstand vlak voor rust nog goed. Cristiano Ronaldo benutte een penalty en scoorde zijn honderdste doelpunt in de Champions League voor dezelfde club, een record.

In de tweede helft leek PSG de wedstrijd naar zich toe te trekken. Het team van Unai Emery creëerde de meeste kansen. Toch was het Real Madrid dat in de wedstrijd in de slotfase besliste, opnieuw dankzij Ronaldo. PSG-doelman Alphonse Aréola blokkeerde de inzet van Marco Asensio, maar tikte daarmee de bal per ongeluk tegen Ronaldo’s bovenbeen. Invaller Asensio bleek een belangrijke wissel door coach Zinédine Zidane: een tweede voorzet van de middenvelder werd door Marcelo ingetikt, voor de 3-1.

Hattrick voor Mané

Tijdens het andere duel in de Champions League-ronde maakte Liverpool korte metten met FC Porto. In Portugal werd het 5-0, dankzij een hattrick door Sadio Mané, die bij zijn eerste treffer werd bediend door Georgino Wijnaldum. Mohamed Salah scoorde ook in de eerste helft, hij tikte een bal in nadat teamgenoot James Milner tegen de paal schoot.

Na rust hield Liverpool onverminderd druk op Porto. Zowel Mané als Roberto Firmino scoorden uit een snelle counter van de ‘Reds’. Mané voltooide zijn hattrick met een hard afstandsschot in de 85ste minuut.