Paar pijnstillers erin, en hup, een ziek kind in de VS kan weer naar school

Ik werd gebeld door een buurvrouw. Ze is een alleenstaande moeder, die als journalist voor een Amerikaans persbureau werkt. Ze had net een telefoontje van de basisschool gekregen. Haar zoontje uit groep 4 was ziek geworden. Hij moest van school worden opgehaald. Maar dat ging niet: voor haar werk was ze die dag in New York, een treinreis van drie uur ver. Ze vroeg: „Wil je misschien even pijnstillers naar school brengen?” Hij moest de rest van de dag maar ziek op school blijven.

Iedere openbare school in de VS heeft een eigen verpleegkundige. In het kantoortje van de nurse van deze basisschool zaten vijf kinderen, met bleke en koortsige gezichten. Ik hoorde haar bellen met een vader. „Nee, meneer. Uw dochter heeft koorts. U moet haar nu ophalen.” Stilte, ze luisterde even. „Nee, meneer. Ook bij deze temperatuur. U moet nú van uw werk komen.” Stilte. „En uw vrouw? Kan zij wel komen?”

Ernstige griepgolf

De VS maken de ernstigste griepgolf sinds zeker vijftien jaar mee. Tientallen miljoenen Amerikanen zijn ziek. Het griepvirus heeft een veel agressievere vorm aangenomen dan de overheid voorzien had.

De meeste Amerikanen halen elk jaar braaf een griepprik. Ik krijg hem gewoon in de wachtrij van de apotheek, terwijl ik een zedig kamerscherm preuts om me heen gehouden krijg. Maar dit jaar is de griepprik maar in 17 procent van de gevallen effectief.

Volgens CDC, de overheidsinstelling die over ziektes en preventie gaat, heeft de griepepidemie daarom de proporties van een nationale ramp aangenomen. In één week stierven er volgens CDC 4.064 Amerikanen aan de gevolgen van griep en longontsteking. Het hoogtepunt van de epidemie is nog niet in zicht. CDC denkt dat het aantal zieken het jaar 2009 zal overtreffen, toen de ‘varkensgriep’ 61 miljoen van de ruim 300 miljoen Amerikanen ziek maakte.

Ik ken weinig westerse landen waar preventie zo serieus genomen wordt als de VS, en niet alleen door het gebruik van de griepprik. Handen worden de hele dag door ingesmeerd met desinfecterende zeep. Bij de kleinste verkoudheid gaan Amerikanen aan de antibiotica.

Toch slaat juist hier de griep veel heviger toe. Amerikanen kunnen twee dingen heel slecht: vakantie hebben en ziek zijn. Vrije tijd gaat meestal op aan reizen naar de familie. Werkgevers geven nauwelijks vakantiedagen. En ze zijn erg zuinig met ziekteverlof. De reden dat Amerikanen zo snel naar de pillen grijpen heeft niet te maken met een hang naar gezond willen worden, zoals ik altijd dacht. Het komt omdat ze niet ziek kúnnen zijn.

Met griep naar werk

Wie zich ziek meldt, heeft een groot probleem op het werk. Betaald ziekteverlof bestaat niet onder de Amerikaanse wet, het is een gunst van werkgevers. Driekwart van de laagbetaalden moet ziektedagen uit eigen zak betalen. En hoewel CDC zieke Amerikanen nu oproept thuis te blijven, gaan zeker twintig miljoen mensen met griep naar hun werk. En ze sturen hun zieke kind naar school, al smeken basisscholen in e-mails ouders hun zieke kind thuis te laten. De griep is daarom veel hardnekkiger dan in bijvoorbeeld West-Europa. Thuis uitzieken is er niet bij, dus blijft iedereen maar anderen besmetten.

Twee dagen na haar bezorgde telefoontje sprak ik mijn buurvrouw weer. Haar zoontje heeft ze geen dag thuisgelaten. Hij had nog steeds griep. „Een paar pijnstillers erin, en ik heb hem weer naar school gebracht”, zei ze. „Ik kreeg natuurlijk wel afkeurende blikken van ouders, maar ik moet gewoon werken.”