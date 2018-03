Ouderwets spelen met modern speelgoed

Op de eerste dag fietst je kind met zijn nieuwe driewieler door de buurt. Een week later is diezelfde driewieler omgebouwd tot step. De voertuigen komen uit een levensgroot bouwpakket, dat de Nederlandse start-up Infento op de markt heeft gebracht. De bedoeling is dat ouders en kinderen samen verschillende voertuigen bouwen.

Wat ze precies kunnen bouwen? Onder meer loopwagens, driewielers, steps, skelters, fietsen, ligfietsen en speciale sneeuwpakketten met sleetjes en skizitjes. Er zijn verschillende pakketten voor verschillende leeftijden. Met een klein pakket knutsel je vijf voertuigen in elkaar en met een groot pakket bouw je zestien zogenoemde rides. Een klein pakket is 199 euro en een groot kost 649 euro.

De materialen waarmee je kunt bouwen bestaan uit aluminium en kunststof en doen denken aan Meccano of K’nex – waar ook veel ouders van nu hun kinderjaren mee doorbrachten. En daar ligt ook meteen een belangrijk argument voor het succes, vertellen de bedenkers van de bouwpakketten, Sander Letema en Spencer Rotting van Infento - hoe groot het succes is willen ze overigens niet zeggen, maar wel dat de omzet vorig jaar verdrievoudigde. „Het draait om nostalgie. Toen wij dit speelgoed bedachten, deed het ons denken aan onze jeugd en het plezier dat we hadden met buitenspelen en dingen bouwen”, zegt Letema. „En dat spreekt veel ouders en grootouders nog steeds aan. Die vinden het ook tof om samen met hun kind of kleinkind een technische puzzel op te lossen.”

Een teaser van de rides van Infento.



Samen spelen en bouwen met je kind is gezond, beaamt kinderpsycholoog Tischa Neve. „De kinderen krijgen aandacht en leren echt iets op te lossen. En de technische uitdaging is leuk.” Daarnaast is het belangrijk dat ouders en kinderen af en toe geconcentreerd aan iets werken in een drukke wereld met veel afleidingen, zegt ze.

Analoog alternatief

De makers van de bouwpakketten zien het speelgoed als een analoog alternatief voor de digitale wereld waarin (spel)computers, mobieltjes en televisie de aandacht van kinderen opeisen. „Veel ouders willen hun kinderen achter die iPad vandaan krijgen,” zegt Rotting. En dit is dan een mooie oplossing.

Toch? Kinderpsycholoog Neve noemt de visie van Infento „een mooi streven”, maar betwijfelt of de iPad nu meer naar de achtergrond verdwijnt. „Het is natuurlijk ook fijn en relaxed voor ouders om je kind af en toe achter de iPad te zetten. Het nadeel daarvan is dat het een passievere activiteit is en dat kinderen hun energie nauwelijks kwijtraken. Het is aan de ouders om daar een goede balans in te vinden.”

Ook Kirsten Verdel, moeder van drie kinderen uit Roelofarendsveen, denkt dat digitaal en analoog speelgoed allebei een rol blijven spelen. „Je weet hoe het gaat bij kinderen. Ze spelen een tijdje met nieuw speelgoed en daarna blijft het maanden in een hoek staan. Dan is het fijn als ze ook af en toe op de iPad kunnen.”

Verdel heeft onlangs een bouwpakket aangeschaft. „Mijn oudste dochter Thule (3) kiest in de handleiding het plaatje uit van de ride die ze wil hebben”, zegt ze. „Mijn man Geert gaat er vervolgens mee aan de slag.” Inmiddels hebben ze vier van de zeven rides uit het pakket gebouwd. Echt samen bouwen lukt nu nog niet. „Dat komt waarschijnlijk vanaf een jaar of vier. Nu kijkt Thule af en toe mee hoe papa aan het bouwen is.”