Opnieuw leider motorclub No Surrender opgepakt

Opnieuw is er een leider van motorclub No Surrender opgepakt, meldt de politie woensdagochtend. De 41-jarige Rico R. uit Hulst wordt ervan verdacht leiding te geven aan een landelijk opererende criminele organisatie, samen met de eerder gearresteerde Henk Kuipers. De politie is momenteel bezig met huiszoekingen, onder meer in een café waar No Surrender clubavonden houdt.

Henk Kuipers, de voorman van No Surrender, werd in december opgepakt op verdenking van onder meer mishandeling, afpersing en bedreiging van zijn clubleden. Daar komt nu dus leidinggeven aan een criminele organisatie bij. Een ander prominent lid, Corin Denis, werd in januari veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor deelname aan een criminele drugsorganisatie. Het ging niet om No Surrender. Denis heeft zich nog altijd niet gemeld bij de politie.

Justitie maakte na de arrestatie van Kuipers bekend te onderzoeken of No Surrender verboden moet worden. Voor een verbod moet bewezen worden dat de leden in clubverband strafbare feiten plegen. In december legde de rechtbank motorclub Bandidos een verbod op vanwege activiteiten die “ontwrichtend” zijn voor de samenleving. Het Openbaar Ministerie (OM) wil ook de club Satudarah verbieden.

Uit onderzoek van de Universiteit Leiden bleek dat ruim 85 procent van de leden van zogenoemde ‘outlaw motorclubs’ in Nederland een strafblad heeft. Eenderde van hen is zelfs vaker dan tien keer veroordeeld. Satudarah komt in het onderzoek naar voren als de meest criminele motorclub, met de meeste veroordelingen per lid.