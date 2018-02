Ook goud voor Jorien ter Mors

De rechtervuist gebald naar de lucht, felle blik langzaam overgaand in een lach. Alsof Jorien ter Mors meteen al wist dat haar duizend meter de winnende was, terwijl er na haar nog vier ritten moesten komen. Maar niemand kon haar tijd van 1.13,56 meer verbeteren.

Een high-five op het middenterrein nadat de Japanse Miho Tagaki is geëindigd in 1.13,98. Een lachje als Nao Kodaira na een razendsnel begin strandt in 1.13,82. Zilver en brons voor Japan. Maar goud voor Jorien ter Mors. High-five met haar coaches Jeroen Otter (shorttrack) en Dennis van der Gun (langebaan). En een vingertje naar de hemel. Voor haar in 2013 overleden vader.

"Ik zou niet weten wat ik anders had moeten doen", zei Ter Mors tegen de NOS. "Toch bleef het na de rit even afwachten. Pas toen ik zag dat Kodaira niet sneller was, wist ik vrij zeker dat het goed zat. Maar het blijft altijd spannend tot de laatste rit.''

Jorien ter Mors (28) schitterde bij de vorige Spelen al met goud op de 1.500 meter. Ze gold als het grote voorbeeld dat een combinatie van shortrack en langebaan kan lonen. Maar in het na-olympisch seizoen kampte ze met overreaching, het voorportaal van overtraindheid. In 2015-2016 was er een geweldige comeback, met goud bij de WK afstanden op 1.000 en 1.500 meter. De Ard Schenk Award, als beste Nederlandse schaatser, was voor haar. Erben Wennemars, analyticus bij NOS, riep lyrisch dat ze „wel zes gouden medailles” zou kunnen winnen op de Spelen.

Vorig jaar niet

Maar vorig jaar lukte het haar niet de opgaande lijn vast te houden. Bij de WK afstanden was er ‘slechts’ brons op de 1.000 meter. Ook dit seizoen was wisselvallig. Na winst op de 1.000 meter plaatste ze zich bij het olympisch kwalificatietoernooi niet voor de 1.500 meter. Met als gevolg dat ze in de Gangneung Oval slechts één kans had op succes. Maar die greep ze met beide handen.

Traditioneel iets minder snel op de opening, maar dan een rondje van 26,9. Op de laatste kruising naar tegenstander Brittany Bowe toe en op vleugels door de laatste bocht. Een gouden race.

Marrit Leenstra, die eerder brons won op de 1.500 meter, kwam niet in haar ritme en eindigde in 1.14,85 als zesde. Ireen Wüst reed in de vierde rit met 1.15,32 de snelste tijd voor de dweilpauze maar het was niet genoeg om een medaille aan haar recordtotaal van tien toe te voegen. Zij werd negende. Met het goud van Ter Mors is de Nederlandse schaatsploeg na vijf afstanden nog ongeslagen in de Gangneung Oval.