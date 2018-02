Nieuwe talkshow Margriet van der Linden vervangt DWDD in de zomer

Margriet van der Linden wordt vanaf eind april de zomervervanger van Matthijs van Nieuwkerk. Dat heeft de publieke omroep NPO woensdag bekendgemaakt. Zij gaat een halfjaar lang een eigen talkshow in de vooravond presenteren voor KRO-NCRV. De Wereld Draait Door (DWDD) zal voortaan slechts zes maanden per jaar op tv zijn. De andere zes maanden vult Van der Linden.

Over de titel en de inhoud van de talkshow willen de betrokkenen nog niets zeggen. Frans Klein, de tv-directeur van de NPO die bepaalt wat er op tv komt, stelt in het persbericht: „De keuze is op de show van Margriet van der Linden gevallen omdat dit programma verrassend en origineel is. Margriet is een uitgesproken personality: scherp, grappig en uitdagend, zoals we haar kennen uit MolTalk.”

Het tijdslot van De Wereld Draait Door is belangrijk omdat een goed bekeken programma in de vooravond voor de rest van de avond kijkers aan de zender kan binden. De Wereld Draait Door trekt 1,3 miljoen kijkers, NPO 1 is al jaren de best bekeken zender. Het gat van een half jaar, wat Van der Linden gaat vullen, ontstaat omdat Van Nieuwkerk kortere seizoenen wil draaien. Hij wil meer tijd hebben om aan nieuwe programma’s te werken. De zomeropvolging van Van Nieuwkerk is ook belangrijk omdat al langer geruchten zoemen dat hij zou willen stoppen met DWDD. Het idee om twee gelijkende talkshows het hele jaar te laten afwisselen heeft Frans Klein al eerder toegepast op Pauw en Jinek.

De nieuwe talkshow wordt gemaakt door producent Human Factor, een dochter van Endemol Shine, die ook Lubach en Koefnoen maakt. Volgens directeur Irene van den Brekel heeft zij met Van der Linden in januari eerst twee pilots gemaakt, op twee achtereenvolgende dagen, die meteen na afloop ingeleverd moesten worden; als een soort stresstest voor een dagelijkse liveprogramma. Human Factor werkt ook aan een reisserie met Van der Linden.

Van der Linden (Nieuw-Lekkerland, 1970) presenteert momenteel Moltalk, een napraatprogramma bij Wie is de Mol? In 2015 deed ze mee als deelnemer. Van den Brekel tegen NRC: „Je kunt zien bij Moltak hoe sterk zij is”. Eerder presenteerde Van der Linden Zomergasten (2009). Ze was ook hoofdredacteur van de vrouwenbladen Opzij (2008-2012) en Blvd. (2002 -2007).

De andere kandidaat

Tv-directeur Frans Klein heeft de keuze gemaakt uit twee talkshows. De andere kandidaat was radiopresentatrice Marleen Veenhoven (Amsterdam, 1974) van De Nieuws BV op radio 1. Haar proefprogramma voor BNNVARA werd gemaakt door DWDD-redacteuren in het DWDD-decor. Eerder werden onder anderen Humberto Tan (RTL Late Night) en Nadia Moussaid (De Nieuwe Maan) benaderd, maar die bedankten.

Een blik op de zomervervanging in het verleden kan de verwachtingen temperen: die haalden slechts een fractie van de kijkcijfers van DWDD. Naast het Tourjournaal en herhalingen van bijvoorbeeld Dokter Tinus en De Lama’s, werden in de tijd van DWDD diverse zomertalkshows uitgeprobeerd, met als grootste flops WNL: Half acht live! en het toepasselijk getitelde Wat nu?!.