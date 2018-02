Micheïl Saakasjvili vestigt zich in Nederland

Micheïl Saakasjvili, oud-president van Georgië en huidig oppositiepoliticus in Oekraïne, die woensdag plotseling in Nederland verscheen, is gekomen om te blijven. Althans voorlopig, zo bevestigde Oscar Hammerstein, de advocaat van Saakasjvili, tegen NRC. De IND bevestigt dat het de stateloze Saakasjvili, die tussen 2004 en 2013 president was van Georgië, een tijdelijke verblijfsvergunning (negentig dagen) op basis van gezinshereniging verstrekt.

Saakasjvili is getrouwd en heeft twee kinderen met de Zeeuwse Sandra Roelofs, die eveneens korte tijd actief was in de Georgische politiek, maar zich nu richt op de verbetering van de Georgische gezondheidszorg.

Hoewel Roelofs sinds jaar en dag in Georgië woont, en haar man slechts af en toe kwam opzoeken in Oekraïne, is gezinshereniging toch mogelijk omdat zij Nederlandse is en eveneens naar Nederland zal verhuizen, aldus Hammerstein. Het paar wil zich hier vestigen zodat hun jongste zoon – de oudste studeert in de VS – naar school kan gaan. Volgens de IND is „aan alle voorwaarden voldaan”. De komst was al langer voorbereid, zo bevestigt Hammerstein die eind vorig jaar een verblijfsvergunning aanvroeg voor zijn cliënt.

Noodgedwongen weg

De plotselinge verhuizing is noodgedwongen. Afgelopen maandag werd de Saakasjvili, die sinds vorig jaar een oppositiepartij runt in Oekraïne, in een restaurant in Kiev ingerekend door een arrestatieteam. Hij werd in een helikopter gezet en naar het vliegveld van Kiev gebracht. Per chartervlucht werd hij vervolgens tegen zijn wil naar Warschau gevlogen, zo bevestigde zijn woordvoerder dinsdag per telefoon vanuit de Poolse hoofdstad. In een gesprek met de NOS in Rotterdam bevestigde Saakasjvili in Nederland te zijn „vanwege wat er gebeurd is in Oekraïne”. Hij zei Terneuzen, de stad waar zijn schoonfamilie woont, goed te kennen.

Eerst bondgenoot van Porosjenko

Saakasjvili was aanvankelijk een bondgenoot van de in 2015 gekozen Oekraïense president Porosjenko. Die haalde zijn Georgische vriend in 2016 naar Oekraïne om daar als gouverneur van de havenstad Odessa schoon schip te maken met corruptie en misdaad. Saakasjvili kreeg het echter al snel aan de stok met Porosjenko en zijn politieke bondgenoten, die hij allen beschuldigt van machtsmisbruik en corruptie. Dat liet Porosjenko niet op zich zitten en hij ontnam hem zijn staatsburgerschap. Sindsdien zijn de twee verwikkeld in een bizar kat-en-muis-spel dat eind vorig jaar culmineerde in de bijna-arrestatie van Saakasjvili op het dak van zijn Kievse woning. Volgens de Oekraïense veiligheidsdiensten zou Saakasjvili geld hebben aangenomen van mensen uit de kring van de naar Rusland gevluchte Oekraïense ex-president Viktor Janoekovitsj. Die beschuldiging verwierp hij dinsdag in Warschau. „Als je iemand beschuldigt van het omverwerpen van de staat, dan gooi je zo iemand toch niet het land uit? Dan moet er een volledig onderzoek volgen.”

Of Saakasjvili en Roelofs zich in Terneuzen zullen vestigen, of liever in de Randstad, is vooralsnog onbekend. Eerder zei Saakasjvili daarover: „Ik kan altíjd naar Nederland maar heb geen directe plannen, om de simpele reden dat het daarna heel moeilijk zal worden terug te keren naar Oekraïne.”