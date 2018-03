Magische tweeling in historische heruitgave

In West-Afrika worden aan tweelingen vaak magische krachten toegeschreven. Dat deed ook Fela Kuti toen hij de Ghanese tweeling Joe en John Nyaku hoorde. In de vroege jaren zeventig maakte hun band Basa Basa een snelle opmars in de bloeiende popscene van Nigeria en Ghana. Basa Basa’s geluid wordt vooral gekenmerkt door een aanstekelijke bamboefluit op Afrikaanse soul, funk en rock. Nu hebben de beheerders van de Amsterdamse platenzaak Vintage Voudou Basa Basa’s laatste, veelgezochte album uit 1979 opnieuw uitgebracht. De Nederland-connectie blijkt niet eens zo vergezocht. In Nederland werd dit album verrassend genoeg in 1983 uitgebracht, terwijl het tot dan toe vooral in Nigeria verkrijgbaar was. De oorspronkelijke titel Together We Win werd hier Homowo en ook het gele hoesontwerp blijkt voor de Nederlandse markt te zijn geweest. Alles is te lezen in de uitgebreide documentatie die bij een dergelijke historische re-release hoort en die de toch al zo fijne luisterbeurt nog verder opfleurt.

Afrobeat Basa Basa Homowo (heruitgave) ●●●●●