Lamar maakt staalkaart van hedendaags urban

Black Panther is geen nieuw album van Kendrick Lamar, maar een door hem samengestelde soundtrack bij de gelijknamige film. Lamar vroeg een aantal hiphopcollega’s en r&b-zangers, die de glooiende liedjes leverden. Zo zingt Khalid hier het broeierige ‘The Ways’ en is ‘Opps’ van Vince Staples een nerveus voorthuppelende herhaling van steeds dezelfde naargeestige verklaring (‘You’re Dead To Me’).

Kendrick Lamar zelf komt slechts een paar keer voor: het openingsnummer is van hem, hij levert enkele regels in het door Future virtuoos gerapte ‘King’s Dead’, en hij is de smaakmaker in een iets te zoet ‘Pray For Me’ van The Weeknd.

Deze compilatie zwenkt op een prettige manier langs de genres, van luchtige pop, zoals ‘All The Stars’ van zangeres SZA, tot het duister echoënde ‘Bloody Waters’ waarin Anderson Paak als een dominee het naderende onheil verkondigt. Daarmee is Black Panther een mooie staalkaart van de verschillende mogelijkheden van de hedendaagse ‘urban’ muziekstijlen.