Banken moeten straks je betaalgegevens delen met bedrijven

De ‘Payment Service Directive’ is een soort juridische basis voor het girale betalingsverkeer. De belangrijkste verandering is dat bedrijven, nadat ze toestemming hebben gekregen, uitgaven van consumenten kunnen inzien of zelfs namens klanten kunnen betalen. Banken mogen geen geld vragen voor het doorgeven van gegevens.

Denk ook aan financieel advies over lenen of beleggen op basis van iemands precieze uitgaven. Of apps die met een digitaal huishoudboekje laten zien hoeveel geld er op gaat aan die dagelijkse koffie op het station.

Het ministerie van Financiën verwacht dat PSD2 in het voorjaar in Nederland wordt ingevoerd. Vermoedelijk worden daarna in winkels nieuwe mogelijkheden om te betalen aangeboden, bijvoorbeeld per app, als alternatief voor de pinpas. Ook zal meer worden geconcurreerd met iDEAL, een samenwerking van Nederlandse banken. Webwinkels en vliegtuigmaatschappijen zullen vergunningen vragen om zelf geld te kunnen innen.

Voor wie geen enkele partij toestemming geeft, verandert niks. Wie wél akkoord gaat en zich bedenkt, komt er bekaaid vanaf. Afmelden is niet juridisch geregeld. Maarten Gelderman, directeur van de divisie Toezicht Nationale Instellingen bij De Nederlandsche Bank (DNB) noemde dit dinsdag bij een persbijeenkomst een „schoonheidsfout” in de wet.

De andere soort toegang is om een bedrijf direct via een bankrekening te laten incasseren. Dan moet per transactie toestemming worden gegeven, of per reeks zoals bij een abonnement.

Het zal even duren voordat er genoeg technische oplossingen zijn waarmee banken alleen dat beetje informatie over je weggeven dat de derde partij nodig heeft. Tot die tijd kan het zijn dat de bank het bedrijf toegang geeft tot dezelfde digitale interface als de rekeninghouder gebruikt. DNB is er niet blij mee. „Dat vinden we best eng”, zegt Gelderman. „Het is lastiger te beveiligen en bovendien: bedrijven kunnen veel meer zien dan alleen de informatie die ze nodig hebben.”

Hoe zit het verder met de privacy?

Een bedrijf mag niet om meer informatie vragen dan nodig en gegevens niet gebruiken voor een ander doel dan waar ‘expliciete toestemming’ voor is gegeven. Zelfs voor het ongevraagd uitbrengen van financieel advies moet aparte toestemming worden gevraagd. Vliegt een bedrijf toch uit de bocht, dan kan de privacytoezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens een boete uitdelen.

Hoe die ‘expliciete toestemming’ er precies uit zal zien, is voer voor juristen. Het is de bedoeling dat de vraag om toegang niet wordt verstopt in duizenden woorden aan algemene voorwaarden. Bedrijven moeten voor een vergunning ook aan De Nederlandsche Bank uitleggen hoe ze toestemming willen vragen. De toezichthouder overweegt standaardteksten te maken „waarbij men weet: als we zo’n tekst gebruiken, is de kans veel groter dat we een vergunning krijgen”, aldus Gelderman.

De divisiedirecteur denkt overigens dat de kans klein is dat mensen per ongeluk hun betaalgegevens afstaan. „Een bedrijf kan pas bij je betaalgegevens na twee-factor-authenticatie, dus een dubbele check, met bijvoorbeeld een vingerafdruk of persoonlijke vraag. Daarover denk je beter na dan wanneer je een cookiewall uit gemak wegklikt.”