De Mexicaan Guillermo del Toro (53) groeide op in Guadalajara, maar zijn hele familie verhuisde naar Los Angeles toen zijn vader in 1998 werd gekidnapt. In Hollywood vormt hij een Mexicaanse vriendenclub met Alfonso Cuarón (Children of Men, Gravity) en Alejandro González Iñárritu (Birdman, The Revenant).

Hij debuteerde in 1993 met de speelfilm Cronos, over een bejaarde vampier.

Del Toro is een alleskunner die videogames, sets en visuele effecten ontwerpt, scenario’s en romans schrijft, films en tv-series produceert (onlangs The Strain en Trollhunters).

In Hollywood voorzag hij horrorfilms als Mimic en Blade II van zijn barokke signatuur, maar respect oogstte hij met Hellboy, demon én superheld, en twee Spaanse, politiek-psychologische horrorfilms: The Devil’s Backbone (2001) en het met 3 Oscars bekroonde Pan’s Labyrinth (2006).

Pacific Rim (2013) – Godzilla’s versus robots – was alleen in Azië een succes, zijn Victoriaanse horror-romance Crimson Peak (2015) flopte. Del Toro was dus wel aan een succes als The Shape of Water toe.