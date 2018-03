Deense Prins Henrik (83) overleden na ziekbed

Prins Henrik, de echtgenoot van de Deense koningin Margrethe II, is dinsdagavond op 83-jarige leeftijd overleden. Henrik leed aan dementie en lag sinds vorige maand met een longinfectie in een ziekenhuis in Kopenhagen. De in Frankrijk geboren Henrik – oorspronkelijke naam: Henri Marie Jean André de Laborde de Monpezat – trouwde in 1967 met de toekomstige Deense koningin. In 2002 uitte Henrik zijn ongenoegen over zijn plek in de koninklijke hiërarchie. Henrik schreef poëzie in het Frans en publiceerde acht bundels. De prins was ook de auteur van een boek over de Franse keuken. (NRC)