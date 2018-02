Dit zijn de nominaties voor de World Press Photo 2018

De 61ste editie van de World Press Photo, de grootste en meest prestigieuze journalistieke fotowedstrijd ter wereld, is dit jaar net een beetje anders. Voor het eerst werkt de organisatie met nominaties, die deze woensdag bekend zijn gemaakt. Pas op 12 april worden de winnaars uitgeroepen. Zo hoopt World Press Photo de aandacht te spreiden over meerdere maanden en over meerdere fotografen, in plaats van dat alle aandacht rond de uitreiking uitgaat naar alleen de winnende foto. In de hoofdcompetitie, de World Press Photo van het Jaar, zijn dit jaar voor het eerst zes foto's genomineerd, die enkele van de grootste nieuwsgebeurtenissen van 2017 verbeelden, zoals de Rohingya-crisis, protesten in Venezuela en de slag om Mosul. In de acht deelcompetities zijn steeds drie werken genomineerd. Daarbij zitten ook die van drie Nederlanders: Kadir van Lohuizen, Carla Kogelman en Jasper Doest. Bekijk hier een selectie van alle nominaties door de fotoredactie.