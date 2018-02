Deense prins-gemaal Henrik (83) overleden

Prins Henrik, de echtgenoot van de Deense koningin Margrethe II, is dinsdagavond op 83-jarige leeftijd overleden. Henrik is “vredig overleden in zijn slaap”, meldt de site van het Deense koningshuis.

Henrik leed aan dementie en lag sinds vorige maand met een longinfectie in een ziekenhuis in Kopenhagen. Eerder op dinsdag werd de prins overgebracht van het ziekenhuis naar een buitenverblijf van de koninklijke familie, waar hij “zijn laatste momenten wilde doorbrengen”.

Prins-gemaal

De in Frankrijk geboren Henrik - oorspronkelijke naam: Henri Marie Jean André de Laborde de Monpezat - trouwde in 1967 met de toekomstige Deense koningin. Hij bekleedde na Margrethes troonsbestijging, in 1972, de functie van prins-gemaal, vergelijkbaar met de positie van prins Claus in Nederland.

In 2002 uitte Henrik zijn ongenoegen over zijn plek in de koninklijke hiërarchie. Op de koninklijke nieuwjaarsreceptie had hij de gasten toegesproken, omdat de koningin wegens ziekte verstek moest laten gaan. In de media werd volgens Henrik echter de indruk gewekt dat niet hij, maar zijn zoon kroonprins Frederik de gastheer was geweest. Ook Frederik had een toespraak gehouden.

Met zijn rol als “nummer twee” achter de koningin was hij tevreden, zei hij tegen het roddelblad BT, maar nu was de maat vol:

“Na zo veel jaren in Denemarken wil ik niet ineens op de derde plek komen te staan en een soort vermoeid aanhangsel worden.”

Henrik woonde tot zijn vijfde levensjaar met zijn ouders in Vietnam, dat toen nog een Franse kolonie was. Hij studeerde in Parijs en Hongkong. Na zijn verhuizing naar Denemarken hield Henrik zich onder meer bezig met poëzie. Hij schreef in het Frans en publiceerde acht bundels. De prins was ook de auteur van een boek over de Franse keuken.